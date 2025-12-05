قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الانتاج الحربي: مركبة سيناء إصلاح ونجدة قادرة على حمل وجر 30 طنا
علي ماهر: لاعبو سيراميكا لديهم قناعة للمنافسة على لقب الدوري
حسام البدري بعد التتويج بكأس ليبيا: إنجاز كبير وإضافة لتاريخي
السكة الحديد تعلن إتاحة حجز تذاكر 4 قطارات عبر وكلاء البيع المعتمدين
أقل سعر عيار ذهب اليوم الجمعة 5-12-2025
حقيقة ارتفاعها.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر
أشرف صبحي: تخليد اسم يوسف بطل السباحة وكل الناس مسئولة حتى الوزير.. فيديو
أبرزهم ياسمين صبري وليلي علوي..الفنانون يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
الداخلية تضبط 12 شخصًا مع 13 طفلًا مستخدمين في شبكة تسول منظمة بالقاهرة
حبس المتهم باستخدام مكبرات صوت بمسجد في سوهاج للدعاية لأحد المرشحين
القصة الكاملة لأزمة البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها أوتاكا بسبب فيديوهات خادشة للحياء
الداخلية تحيل مخالفات الانتخابات إلى النيابة بعد انتهاء اليوم الثاني للتصويت
رياضة

علي ماهر: لاعبو سيراميكا لديهم قناعة للمنافسة على لقب الدوري

علي ماهر
علي ماهر
رباب الهواري

أكد علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن اللاعبين باتوا يمتلكون قناعة حقيقية بقدرتهم على المنافسة على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم، مشددًا على أن الفريق يشهد تطورًا لافتًا على المستويين الفني والذهني خلال الفترة الأخيرة.

تحسين الشراسة الهجومية والفلسفة الجديدة داخل الفريق

وأوضح ماهر في تصريحات تليفزيونية، أن النقص الأكبر في الموسم الماضي كان يتمثل في غياب الشراسة الهجومية، مضيفًا: “عملنا بجد على تطوير الجانب الهجومي، واليوم اللاعبون يؤمنون بحلم المنافسة الحقيقية على الدوري”.

وكشف المدير الفني عن فلسفته الأساسية داخل الفريق بقوله: “شعاري هو الإنتاج.. لا يمكن أن يتقاضى لاعب راتبًا دون أن يقدم لي مردودًا داخل الملعب”، مؤكدًا أن هذا الانضباط ساهم في رفع مستوى الجدية داخل المجموعة.

رحيل خمسة لاعبين دون تأثير على قوة الفري

وأشار علي ماهر إلى أن رحيل خمسة لاعبين عن الفريق مؤخرًا لم يُحدث أي اهتزاز في الأداء أو النتائج، معتبرًا أن ذلك يعكس قوة المجموعة وتماسكها، وأن الفريق أصبح يعتمد على روح جماعية ثابتة لا تتأثر بالغيابات.

إشادة خاصة بعمرو السولية

وخلال حديثه، أثنى ماهر على لاعب الأهلي عمرو السولية، واصفًا إياه بأنه نموذج مثالي للاحترافية داخل وخارج الملعب، ومؤكدًا أن التزامه يمثل قدوة لأي لاعب في الدوري المصري.

ذكريات مع تريزيجيه وتجربة قطاع الناشئين

واستعاد المدير الفني ذكريات عمله في قطاع الناشئين بالأهلي، موضحًا أنه حين تولى تدريب فريق مواليد 1997 وجد تقريرًا يشير إلى أن محمود حسن “تريزيجيه” غير مناسب للعب في الأهلي، لكنه رأى فيه موهبة استثنائية منذ الوهلة الأولى: “كان جعان كورة، وقررت تصعيده لمانويل جوزيه الذي وصفه بأفضل ناشئ شاهده”.


 

جمال وشياكة.. دينا فؤاد تتألق في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

اكتشف الذهب الأحمر .. يعالج أخطر الأمراض وهذه الأضرار والآثار الجانبية

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

