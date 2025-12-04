لماذا تستهدف الحكومة تطبيق ضرائب الـ PAY Roll .. تفاصيل

قالت مصلحة الضرائب المصرية إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير ضرائب الأجور والمرتبات PAY Roll الجديدة تحقق مزايا للاقتصاد القومي و جهات العمل.

أضافت مصلحة الضرائب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان " معلومات تهمك"بأن منظومة ضرائب المرتبات الإلكترونية تحقق للممولين وللاقتصاد بمختلف قطاعاته والتي تتضمن تخفيض المخاطر والتكاليف التشغيلية.

أبرز المزايا

ترتكز منصة ضرائب المرتبات والأجور المستحقة على العاملين بكل قطاعات الاقتصاد المصري إلكترونيا:

- توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور والمرتبات وضمان الحساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل.

- تعزيز الإلتزام الضريبي بأحكام ضريبة الأجور والمرتبات

تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات .

تأتي تلك الاجراءات ضمن الحملات التي تطلقها مصلحة الضرائب المصرية لدعم الممولين و رفع معدلات التثقيف الضريبي بما ينعكس علي رفع معدلات التحصيل الضريبي و استجداء مستحقات الخزانة العامة.