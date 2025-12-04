لماذا تستهدف الحكومة تطبيق ضرائب الـ PAY Roll .. تفاصيل

قالت مصلحة الضرائب المصرية إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير ضرائب الأجور والمرتبات PAY Roll الجديدة تحقق مزايا للاقتصاد القومي و جهات العمل.
أضافت مصلحة الضرائب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان " معلومات تهمك"بأن منظومة ضرائب المرتبات الإلكترونية تحقق للممولين وللاقتصاد بمختلف قطاعاته والتي تتضمن تخفيض المخاطر والتكاليف التشغيلية.
أبرز المزايا
- ترتكز منصة ضرائب المرتبات والأجور المستحقة على العاملين بكل قطاعات الاقتصاد المصري إلكترونيا:
- - توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور والمرتبات وضمان الحساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل.
- - تعزيز الإلتزام الضريبي بأحكام ضريبة الأجور والمرتبات
- تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات .
تأتي تلك الاجراءات ضمن الحملات التي تطلقها مصلحة الضرائب المصرية لدعم الممولين و رفع معدلات التثقيف الضريبي بما ينعكس علي رفع معدلات التحصيل الضريبي و استجداء مستحقات الخزانة العامة.