ثروت الخرباوي يكشف مفاجأة عن تجنيد محمد مرسي داخل جماعة الإخوان الإرهابية

أكد الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، إن محمد مرسي جند وتم ضمه للإخوان وهو في أمريكا ولم يكن له أي علاقة بهم وهو في مصر، والموقف ذاته مع الدكتور محمد بشر وغيرهم من لقيادات التي بدأت في مصر لكن مارست دورا كبيرا في الولايات المتحدة وبينهم مهدي عاكف.

وقال ثروت الخرباوي، خلال لقاء له ببرنامج نظرة، عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن التنظيم الدولي صدم بقرارات ترامب بحظرها.

وتابع أن الإخوان يلعبون دورا في إدارة المدارس الإسلامية بأمريكا من وازع إطاء البصمة الإخوانية لطلابها.



وأشار إلى أن اختراق الإخوان للمؤسسات الحاكمة بالولايات المتحدة أمر قديم، وقد يمارس الحزب الديمقراطي ضغوطا على ترامب كونه متحالف مع منظمة كير التي تمول الإخوان»

