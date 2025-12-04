جنات تكشف كواليس أغنية وحشتينا إهداء للراحلة سميحة أيوب .. خاص

قدّمت الفنانة جنات أداءً مؤثرًا لأغنية "وحشتينا" إهداءً لروح الفنانة الكبيرة الراحلة سميحة أيوب، وذلك خلال فعاليات مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين تأثروا بالأغنية وباللحظة التكريمية.

وأعربت جنات في لقاء خاص لـموقع صدى البلد الإخباري عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الفني، مؤكدة أن سميحة أيوب كانت أيقونة فنية وقدّمت الكثير للفن المصري والعربي وتستحق كل تقدير وحب.

وأضافت جنات أن تكريم اسم الفنانة الراحلة في مهرجان يهتم بالمسرح والشباب يُعد لفتة مهمة، خاصة أنها كانت من الداعمين الكبار للمسرح وقدمّت خلال مسيرتها أعمالًا خالدة ستظل في ذاكرة الجمهور.

وحظي أداء جنات بإشادة واسعة، حيث عبّر الحضور عن تأثرهم الشديد بالأغنية وبالمشهد الذي جمع بين الفن والوفاء لرموز الإبداع.



https://youtu.be/JGKF0YC_9Eg?si=Je5yo90IVSB0RCvl