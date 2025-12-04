انتبه.. تغيرات تظهر على الجلد مؤشر لأمراض الكبد

يُساعد التشخيص المبكر لأمراض الكبد على الشفاء أسرع وتجنب المضاعفات.

وتُمثل بعض العلامات الجلدية تنبيها واضحًا بأن التغيرات الخارجية قد تُعكس صحة الكبد الداخليةو يُتيح التعرف عليها تقديم الرعاية الطبية المناسبة.

ووفقا لما جاء في موقع تايمز أوف انديا نعرض لكم اهم علامات الجلد التى تكشف مرض الكبد.

فرط التصبغ وتغيرات الأظافر

يُظهر مرض الكبد أيضًا تغيرات تصبغية جلدية متنوعة، قد تُسبب بقعًا داكنة أو بقعًا جلدية.

يُعتقد أن هذا ينشأ عن اختلالات هرمونية والتهاب مزمن وقد تظهر تغيرات مميزة في الأظافر، مثل أظافر تيري (أظافر بيضاء ذات شريط وردي ضيق عند طرفها) أو خطوط موهرك (خطوط بيضاء على الأظافر)، وكلاهما يُشير إلى ضعف وظائف الكبد واضطراب في استقلاب البروتين.

اصفرار الجلد والعينين

يُعد اليرقان من أهم أعراض خلل وظائف الكبد وينتج عن عجز الكبد عن معالجة البيليروبين، وهو صبغة صفراء تنتج نتيجة تكسر خلايا الدم الحمراء، مما يُعطي لونًا أصفر في الجلد وبياض العينين. وكثيرًا ما يُخلط بينه وبين تغير بسيط في لون الجلد أو تهيج العين لأسباب أخرى ومع ذلك، يُشير اليرقان إلى مشاكل خطيرة في الكبد، مثل التهاب الكبد، أو انسداد القناة الصفراوية، أو أمراض الكبد المتقدمة.

الأورام الوعائية العنكبوتية

تظهر الأورام الوعائية العنكبوتية على شكل مجموعات صغيرة من الأوعية الدموية، تشبه شبكة العنكبوت، تظهر على سطح الجلد وهي ناتجة عن اختلالات هرمونية وتغيرات وعائية ناجمة عن أمراض الكبد، وخاصةً تليف الكبد وقد يُخطئ البعض في تشخيصها على أنها بقع جلدية أو أوردة عنكبوتية ناتجة عن التقدم في السن أو أضرار أشعة الشمس، إلا أن ظهورها المفاجئ وتجمعها قد يكونان علامة على خلل في وظائف الكبد، وخاصةً أمراض الكبد الكحولية أو تليف الكبد.

الحكة بدون طفح جلدي

من الأعراض المزعجة التي غالبًا ما ترتبط بأمراض الكبد و تنتج عن تراكم أملاح الصفراء في الدم نتيجةً لعجز الكبد عن إفراز الصفراء بشكل طبيعي وتُسبب أملاح الصفراء المترسبة في الجلد التهابًا، وبالتالي فهي مسؤولة عن الحكة.

تكون الحكة شديدة ومتواصلة، مما قد يؤثر سلبًا على جودة الحياة وأي شخص يُعاني من حكة غير مبررة، مع وجود عوامل خطر محتملة على الكبد، يستحق التقييم الطبي.

تنبيه

تتزامن العديد من هذه العلامات مع أعراض جهازية عامة، وتُقدم إرشادات مفيدة للأطباء وإذا استمرت تغيرات الجلد، خاصةً مع أعراض أخرى كالتعب أو تضخم البطن أو اليرقان، فمن المهم جدًا استشارة أخصائي رعاية صحية.