هند الضاوي: إسرائيل تتغلغل داخل الإدارة الأمريكية.. وأزمة ثقة تتفاقم بين الطرفين

قالت الإعلامية هند الضاوي إن الولايات المتحدة تقدم دعمًا غير محدود لإسرائيل، ورغم ذلك فإن أزمة الثقة بين الجانبين تتصاعد، خاصة من الجانب الإسرائيلي الذي يشعر بأنه الطرف الأضعف في المعادلة.

وأوضحت أن تل أبيب تمارس نفوذًا واسعًا داخل مفاصل الإدارة الأمريكية "بشكل أعمق مما يتوقعه الكثيرون".

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الضغط الإعلامي داخل الولايات المتحدة قد يؤدي في لحظة ما إلى تغيّر في الموقف الأمريكي تجاه إسرائيل، خصوصًا إذا ظهرت أدلة على عمليات تجسس أو تصنت تمارسها تل أبيب داخل الأراضي الأمريكية.

ولفتت هند الضاوي، إلى أن واشنطن عادة ما تتخذ مواقف حاسمة تجاه أي دولة تُقدم على التجسس عليها، لدرجة قد تصل إلى إعلان الحرب، "لكن هذا لا يحدث مع إسرائيل"

.

وأشارت هند الضاوي إلى أن "المعضلة الأكبر" التي تواجهها المؤسسات الأمريكية تكمن في أن العديد من العملاء الذين يعملون لصالح إسرائيل داخل الولايات المتحدة يحملون الجنسية الأمريكية، ما يخلق أزمة ولاء حقيقية وضغطًا من المصالح الشخصية على حساب المصلحة القومية الأمريكية.