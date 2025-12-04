بطولة ودموع.. والد شهيد المنوفية منقذ 13 فتاة يناشد تكريم نجله من الرئيس السيسي

أكد أحمد الجزار، والد شهيد المنوفية، حسن أحمد حسن والمعروف بشهيد الشهامة أن نجله الشهيد عمل معه في البناء، والتحق بالجيش وحصل على دبلوم صناعة وبعد أن انتهى من الجيش والدبلوم تزوج، وساعدني وكان يعمل باليومية.

وقال أحمد الجزار، خلال تصريحات لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن حسن ابني لا يعرف السباحة “ابني يوم وفاته تحدث مع والدته عبر الهاتف لمدة ساعة”، مؤكدا أنه أثناء توجهه إلى نجله للاحتفال بعيد ميلاده وفى وسط الطريق وصلنى اتصال تليفونى من أحد جيرانه أكد لى الحضور لأن نجلى يمر بأزمة صحية.

وتابع والد شهيد المنوفية، عندما وصلت علمت بخبر غرقه أثناء محاولته إنقاذ 13 فتاة، سقطت بهم سيارة فى ترعة، معلقا “عندما وجدت ابني وجدته مبتسما ووجهه كان أبيض”.

وأشار إلى أنه يتمنى أن يتم تكريم ابنه في يوم الشهيد من الرئيس عبد الفتاح السيسي.