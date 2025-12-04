تقارير إنجليزية تثير التكهنات حول مستقبل صلاح بعد جلوسه على مقاعد البدلاء

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول، بعد أن جلس على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين أمام وست هام وسندرلاند ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أشارت صحيفة "تلجراف" البريطانية إلى أن الدوري السعودي للمحترفين يُعد أحد الوجهات المحتملة لصلاح، خاصة في حال قرر الرحيل عن "آنفيلد" بعد فقدانه مكانه الأساسي تحت قيادة المدير الفني آرني سلوت، ويملك الدوري السعودي القدرة على تمويل صفقة التعاقد مع صلاح نظرًا لإمكانيات أنديته المالية الكبيرة.

وكان ليفربول قد رفض عرضًا رسميًا من اتحاد جدة السعودي بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني في سبتمبر 2023، للاستغناء عن مهاجمه البالغ 33 عامًا.

كما جرت محادثات سابقة بشأن انتقال صلاح إلى الدوري السعودي في صفقة انتقال حر قبل أن يوافق اللاعب على تجديد عقده مع ليفربول حتى 2027.

كشف صلاح في وقت سابق عن علاقته الجيدة بمسؤولي الدوري السعودي، مشيرًا إلى وجود مفاوضات جادة كانت ستؤدي إلى انتقاله للمملكة لو لم يمدد عقده مع "الريدز". ويأتي ذلك في ظل خفض بعض الأندية السعودية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة إنفاقها بعد الاستثمار الضخم في ضم نجوم بارزين مثل كريستيانو رونالدو، جواو فليكس وداروين نونيز في 2022.

تواصل المملكة جهودها لاستضافة كأس العالم 2034، وتسعى لتطوير مستوى الدوري السعودي عبر ضم نجوم عالميين.

ويُعتبر محمد صلاح لاعبًا مناسبًا جدًا لصورة المسابقة والطموحات السعودية لتعزيز جاذبية الدوري وزيادة تنافسيته.