العراق يوضح موقفه من تجميد أموال المنظمات الإرهابية: نطارد داعش والقاعدة فقط
الهيئة الوطنية: تلقينا شكاوى من 6 أحزاب سياسية على التصويت فى إعادة المرحلة الأولى للانتخابات
حسام البدري يقود أهلي طرابلس لتحقيق الكأس الليبي بعد مباراة قوية ضد بنغازي
إصابة 10 أشخاص بالتسمم عقب تناولهم وجبة كشري في المحلة
موعد نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7 ورابط الاستعلام
خطوات تجديد رخصة القيادة.. دليل شامل بالمستندات والشروط والتكلفة
ياسمين الخيام: تغيير اسمي لم يكن خطوة سهلة.. وأردت حماية اسم الشيخ الحصري من أي إساءة
قرار عاجل من الأوقاف بشأن القيمة الإيجارية للأراضي الوقف
تقارير إنجليزية تثير التكهنات حول مستقبل صلاح بعد جلوسه على مقاعد البدلاء
بطولة ودموع.. والد شهيد المنوفية منقذ 13 فتاة يناشد تكريم نجله من الرئيس السيسي
منخفض قطبي يقترب ويضع البلاد على حافة موجة صقيع
الفئات المستفيدة من زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تقارير إنجليزية تثير التكهنات حول مستقبل صلاح بعد جلوسه على مقاعد البدلاء

حمزة شعيب

 

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول، بعد أن جلس على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين أمام وست هام وسندرلاند ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

أشارت صحيفة "تلجراف" البريطانية إلى أن الدوري السعودي للمحترفين يُعد أحد الوجهات المحتملة لصلاح، خاصة في حال قرر الرحيل عن "آنفيلد" بعد فقدانه مكانه الأساسي تحت قيادة المدير الفني آرني سلوت، ويملك الدوري السعودي القدرة على تمويل صفقة التعاقد مع صلاح نظرًا لإمكانيات أنديته المالية الكبيرة.

وكان ليفربول قد رفض عرضًا رسميًا من اتحاد جدة السعودي بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني في سبتمبر 2023، للاستغناء عن مهاجمه البالغ 33 عامًا.

 كما جرت محادثات سابقة بشأن انتقال صلاح إلى الدوري السعودي في صفقة انتقال حر قبل أن يوافق اللاعب على تجديد عقده مع ليفربول حتى 2027.

 

كشف صلاح في وقت سابق عن علاقته الجيدة بمسؤولي الدوري السعودي، مشيرًا إلى وجود مفاوضات جادة كانت ستؤدي إلى انتقاله للمملكة لو لم يمدد عقده مع "الريدز". ويأتي ذلك في ظل خفض بعض الأندية السعودية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة إنفاقها بعد الاستثمار الضخم في ضم نجوم بارزين مثل كريستيانو رونالدو، جواو فليكس وداروين نونيز في 2022.

تواصل المملكة جهودها لاستضافة كأس العالم 2034، وتسعى لتطوير مستوى الدوري السعودي عبر ضم نجوم عالميين. 

ويُعتبر محمد صلاح لاعبًا مناسبًا جدًا لصورة المسابقة والطموحات السعودية لتعزيز جاذبية الدوري وزيادة تنافسيته.

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

