ميلان يضم الكولومبي الشاب خوان أريزالا في أغلى صفقة بالدوري الكولومبي

نجح نادي ميلان الإيطالي في إنهاء صفقة الكولومبي الشاب خوان أريزالا، لاعب وسط منتخب كولومبيا تحت 20 عامًا، قادمًا من ديبورتيفو إنديبندينتي ميديلين، في واحدة من أبرز الصفقات بتاريخ الدوري الكولومبي.

أكد الصحفي فابريزيو رومانو أن الصفقة تمت رسميًا مقابل 3 ملايين يورو، مع بند يمنح نادي أريزالا السابق نسبة من أي إعادة بيع مستقبلية، لتصبح بذلك أغلى صفقة في تاريخ الدوري الكولومبي.

وأشار رومانو إلى أن أريزالا رفض عدة عروض من أندية بريطانية وبلجيكية، مفضلًا الانتقال إلى ميلان لخوض تجربة أوروبية جديدة والانضمام إلى صفوف الروسونيري.

أريزالا مع منتخب الشباب

ويعد أريزالا جزءًا من منتخب كولومبيا تحت 20 عامًا، الذي حقق مؤخرًا المركز الثالث والفوز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للشباب، بعد التفوق على فرنسا بهدف دون رد، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الكولومبية.