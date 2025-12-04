لابورتا: برشلونة رمز الحرية وريال مدريد يمثل القوة

أعاد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، إشعال الجدل حول الفارق بين فريقه وغريمه التقليدي ريال مدريد، مؤكدًا أن برشلونة يمثل الحرية والديمقراطية بينما ريال مدريد يرمز إلى القوة.

جاءت تصريحات لابورتا خلال منتدى فوروس دي فانجارديا، حيث رد على اتهامات فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، للجنة الحكام بالانحياز لبرشلونة. وقال لابورتا:"ريال مدريد مهووس ببرشلونة، ولم نستفد من أي تحكيم، علاقتنا مع بيريز جيدة، لكن الفارق بيننا واضح: القوة مقابل الحرية."

وأضاف: "ريال مدريد يتمتع بالقوة، أما هنا في برشلونة، فنحن نؤمن بالديمقراطية والحرية، ونحافظ على النادي ملكًا لأعضائه دائمًا."

ورد لابورتا على سؤال حول إمكانية سير برشلونة على خطى ريال مدريد في تحويل جزء من النادي إلى شركة مساهمة، قائلاً:

"في برشلونة لا نفكر في هذا، نحن نضمن أن يبقى النادي ملكًا لأعضائه، وهذا جزء من جوهرنا. المستثمرون الذين شاركوا في مشروع الملعب أحترموا هذا الهيكل المالي، ولم نفكر أبدًا في الرهون العقارية أو تحويل النادي إلى شركة."

أكد لابورتا أن برشلونة ليس مجرد نادي كرة قدم بل مؤسسة كاتالونية ملتزمة بالاستدامة والمساواة والتنوع، مضيفا:"كل هذا يجعلني أؤمن بأن برشلونة يجب أن ينتمي دائمًا لأعضائه، وأنا وزملائي في مجلس الإدارة فقط من يمكنهم ضمان ذلك."

واختتم: "تحدثت مع أندية أوروبية كبرى مثل بايرن ميونيخ، وغالبًا ما تواجه مشاكل مع أعضاءها، لكن برشلونة مختلف في جوهره."