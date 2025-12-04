قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مودريتش يكشف تفاصيل انتقاله إلى ميلان وحلمه بالاعتزال في ريال مدريد

إسلام مقلد

اعترف الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ميلان الحالي، أنه كان يحلم بالاعتزال في صفوف ريال مدريد، ناديه السابق، لكنه أكد أن انتقاله إلى الروسونيري كان خيارًا جيدًا ومناسبًا لمسيرته في المرحلة الأخيرة من مسيرته الاحترافية.

وغادر مودريتش ريال مدريد بنهاية الصيف الماضي عقب انتهاء عقده، قبل أسابيع قليلة من بلوغه سن الأربعين، ليجد فرصة جديدة في الدوري الإيطالي مع ميلان، النادي الذي لطالما كان من الفرق المفضلة له.

وقال مودريتش خلال بودكاست مع سلافين بيليتش، ونقله موقع "فوتبول إيطاليا": "كنت دائمًا أحلم بالاعتزال في ريال مدريد، لكن أحيانًا لا تسير الأمور كما خططت لها. لم يتحقق حلمي، وكان عليّ التفكير في مستقبلي بعد ذلك. ما حدث، حدث، ولا أشعر بأي ندم. بعد ريال مدريد، أي مكان تذهب إليه يُعدّ خطوة إلى الوراء، لكن ميلان هو الأقرب من حيث التاريخ والسمعة، لذا كان أفضل خيار بالنسبة لي".

وأضاف الكرواتي: "نشأت على متابعة كرة القدم الإيطالية، وكان ميلان فريقي المفضل بعد ريال مدريد. حتى عندما لم أتخيل أنني سأترك ريال مدريد، كنت أفكر في المكان الذي أحب اللعب فيه، وكان ميلان دائمًا في المرتبة الأولى".

مسيرة مودريتش الاحترافية بدأت في الدوري الإنجليزي مع توتنهام هوتسبير عام 2008، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد، حيث كشف اللاعب عن تفاصيل صعبة في انتقاله: "حاول تشيلسي ضمي، لكن رئيس توتنهام دانييل ليفي كان واضحًا جدًا بأن النادي الوحيد الذي يمكن أن يبيعني له هو ريال مدريد، وهذا ما حدث بالفعل. لم يكن الانتقال سهلاً على الإطلاق، لكنني كنت مصممًا على اتخاذ قراري".

وعن مسيرته التاريخية مع ريال مدريد، أشار مودريتش: "لو أخبرني أحدهم عند وصولي أنني سأحقق كل هذه الإنجازات، لكنت خشيت كتابتها. فزت بكل شيء ممكن، وليس فقط بالألقاب، بل بالبقاء في نادي بهذا المستوى لمدة 13 عامًا، الأمر الذي يجعلني فخورًا جدًا".

على الصعيد المحلي، يواصل ميلان صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة من 13 جولة، بعد 8 انتصارات، 4 تعادلات وهزيمة واحدة، وهو ما يعكس قوة الفريق واستفادة الروسونيري من خبرة لاعبه الكرواتي.

