استلام في 40 يومًا .. خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح
ثروت الخرباوي يكشف مفاجأة عن تجنيد محمد مرسي داخل جماعة الإخوان الإرهابية
العراق يوضح موقفه من تجميد أموال المنظمات الإرهابية: نطارد داعش والقاعدة فقط
الهيئة الوطنية: تلقينا شكاوى من 6 أحزاب سياسية على التصويت فى إعادة المرحلة الأولى للانتخابات
حسام البدري يقود أهلي طرابلس لتحقيق الكأس الليبي بعد مباراة قوية ضد بنغازي
إصابة 10 أشخاص بالتسمم عقب تناولهم وجبة كشري في المحلة
موعد نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7 ورابط الاستعلام
خطوات تجديد رخصة القيادة.. دليل شامل بالمستندات والشروط والتكلفة
ياسمين الخيام: تغيير اسمي لم يكن خطوة سهلة.. وأردت حماية اسم الشيخ الحصري من أي إساءة
قرار عاجل من الأوقاف بشأن القيمة الإيجارية للأراضي الوقف
تقارير إنجليزية تثير التكهنات حول مستقبل صلاح بعد جلوسه على مقاعد البدلاء
خدمات

استلام في 40 يومًا .. خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح

خالد يوسف

نظرًا لبدء تطبيق التعديلات الجديدة على قانون البناء، والتي تستهدف تسهيل الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الترخيص، يتزايد الاهتمام بمعرفة خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها، وأصبحت خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها، محددة وصارمة منعًا للتعديات والأدوار المخالفة التي تتسبب في كثير من الحالات في تقليل العمر الافتراضي للبناية ككل. 

الغاء تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة في المحافظات

حدد قانون البناء خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها وفقًا للتعديلات الجديدة، ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم العمران وضبط السوق العقاري مع تقديم تيسيرات كبيرة للمواطنين الراغبين في البناء أو استكمال مشروعاتهم المتوقفة.

وألغت وزارة التنمية المحلية رسميًا، تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة في المحافظات، وذلك بعد موافقة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما يعني العودة إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وتم تقليص إجراءات الحصول على التراخيص من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط.

خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها

بحسب التعديلات الجديدة، تصدر رخصة البناء من المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بالتنظيم في الوحدة المحلية دون الحاجة للرجوع للجان الجامعات أو تقديم عقد مُشهر، ويُكتفى بمستند الملكية، كما ستوفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي مقابل رسوم محددة.

بينما خطوات استخراج تراخيص البناء وفقًا لعدد الأدوار المسموح بها، فهي كالتالي: 

ـ يتوجه المواطن لأقرب مركز تكنولوجي للحصول على بيان صلاحية الموقع.

ـ يسحب طلب بيان صلاحية ويدفع الرسوم ثم يملأ الطلب بكتابة البيانات المطلوبة.

ـ يقدم الطلب للمسؤول مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع.

ـ سيتم إخبار المواطن بإجراء الرفع المساحي خلال 15 يومًا مقابل رسوم.

ـ يسدد الرسوم ويراجع الاشتراطات البنائية.

ـ يترقب إصدار بيان الصلاحية خلال 5 أيام.

ـ بعد تسلم بيان صلاحية الموقع يتوجه المواطن مرة أخرى للمركز التكنولوجي لتقديم الطلب مرفقًا بـ:

ـ تعاقد مع مهندس معتمد

ـ توكيل رسمي للمهندس

ـ الرسومات الهندسية

ـ مستند الملكية

ـ وثيقة التأمين (إن وُجدت)

ـ ستتم مراجعة الملف في المركز التكنولوجي وتحديد الرسوم خلال 14 يومًا.

ـ دفع الرسوم واستلام الترخيص خلال 48 ساعة من الدفع.

مدة رخصة البناء في مصر

تستغرق مدة رخصة البناء في مصر وفقًا للتعديلات الجديدة، مدة 40 يومًا تنقسم إلى مرحلتين، 20 يومًا لاستلام بيان صلاحية الموقع، و20 يومًا آخر لاستلام الرخصة، في حالة طلب وثيقة تأمين.

وبعد تقليل خطوات الحصول على الترخيص، فإن المواطن كان ينتظر بالشهور أو بالسنوات ويكرر الكثير من الخطوات للحصول على رخصة البناء، بينما بعد تعديلات قانون البناء الأخيرة أصبحت المدة تحسب كالتالي:

ـ 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين.

ـ 40 يوم عمل في الحالات التي تستوجب تقديم وثيقة تأمين.

عدد الأدوار المسموح بها في قانون البناء الموحد 

بحسب التعديلات الأخيرة في قانون البناء الموحد والاشتراطات التخطيطية، أصبح عدد الأدوار المسموح بها يتحدد وفقًا لطبيعة كل منطقة كالتالي:

ـ الشوارع بعرض 6 أمتار أو أكثر: أرضي + 3 أدوار بارتفاع لا يتجاوز 13 مترًا.

ـ الشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر: الارتفاع المسموح = ضعف عرض الشارع.

ـ النشاط التجاري والإداري: مسموح به في الدورين الأرضي والأول للمباني ـ السكنية الواقعة على طرق يزيد عرضها على 10 أمتار، مع التأكيد على الالتزام بجميع الأكواد المصرية وضوابط التقاسيم المعتمدة.

استلام في 40 يومًا خطوات استخراج تراخيص البناء التعديلات الجديدة على قانون البناء الحصول على الترخيص العمر الافتراضي للبناية

