فرص عمل بجامعة فاروس 2025.. وظائف أكاديمية مطلوبة | تفاصيل

أعلنت جامعة فاروس بالإسكندرية، عن وظائف جديدة، باحتياجها لتعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في عدد من الكليات والمراكز، في إطار خططها للتوسع الأكاديمي وتعزيز الكفاءات داخل البرامج التعليمية المختلفة.

وظائف كلية الهندسة ـ قسم الهندسة الميكانيكية

أعلنت كلية الهندسة، عن فتح باب التقديم لتعيين معيدين ومدرسين مساعدين بقسم الهندسة الميكانيكية في تخصص هندسة القوى الميكانيكية.

واشترطت الكلية حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في الهندسة بتقدير لا يقل عن جيد جدًا أو ما يعادله، وبمعدل تراكمي GPA لا يقل عن 3.0، إضافة إلى الحصول على درجة الماجستير من جامعة مصرية معتمدة أو جهة أكاديمية معترف بها.

وطلبت الكلية إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني المخصص، مع التأكيد على كتابة اسم الكلية والوظيفة والتخصص في عنوان الرسالة.

وظائف كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

كما أعلنت الجامعة عن توافر فرص لأعضاء هيئة التدريس بدرجات أستاذ، وأستاذ مساعد، ومدرس في تخصصات علوم الحاسب، أمن الحاسب، علوم البيانات، والذكاء الاصطناعي.

ويشترط حصول المتقدم على درجة الدكتوراه في التخصص المطلوب، سواء من جامعة مصرية أو ما يعادلها، على نظام التعيين أو الإعارة.

ودعت الكلية الراغبين إلى إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني المعتمد، مع ضرورة توضيح التخصص والوظيفة في عنوان البريد هــنــا.

فرص عمل بمركز مهارات الاتصال

أعلن مركز مهارات الاتصال بالجامعة، عن حاجته لتعيين محاضرين بدءًا من خريف 2025 ـ 2026 .

واشترط المركز حصول المتقدم على مؤهل عالٍ (بكالوريوس)، وإجادة اللغة الإنجليزية بشكل كامل، إضافة إلى القدرة على استخدام الحاسب الآلي في الأعمال الأكاديمية، مثل رصد الدرجات، وأكد الإعلان أن الخبرة السابقة في تدريس مهارات الاتصال تعد ميزة إضافية.

ويتم إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمركز هنــا.

وظائف كلية الإعلام وفنون الاتصال

كما أعلنت كلية الإعلام وفنون الاتصال، عن حاجتها لأعضاء هيئة تدريس بدرجات أستاذ، وأستاذ مساعد، ومدرس، سواء بالتعيين أو الإعارة، في تخصصات الصحافة الرقمية، والإعلام الإذاعي والتلفزيوني الرقمي.

ويشترط حصول المتقدم على درجة الدكتوراة من جامعة معتمدة، مع إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني الخاص بالكلية هــنـــا، وكتابة التخصص والوظيفة في عنوان الرسالة.

رابط التقديم

يمكن التقديم ومتابعة جميع الوظائف المتاحة من خلال الرابط الرسمي للجامعة، هــــنــــا.