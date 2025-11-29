قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يفتح "قاعة عار الإعلام".. هجوم غير مسبوق على 22 مؤسسة صحفية
خارجية كوبا: تشويش في منطقة الكاريبي بسبب الانتشار العسكري للولايات المتحدة
الإعلام الدعوي وبناء الإنسان.. مشاركات واسعة من قيادات الفكر والرأي في مؤتمر إعلام الأزهر
الحبـس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغــرامة 100 ألف جنيه لـ بنت مبارك
الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على كايزر تشيفز بهدف الجزيري في الكونفدرالية
أبرزهم رمضان صبحي.. غيابات بيراميدز أمام باور ديناموز
الزمالك يحرز أسرع هدف فى تاريخ كأس الكونفدرالية
شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف سبب ارتفاع الأسعار
صورة سيئة.. منصة فرنسية تهاجم لاعبي وجماهير الجيش الملكي بعد مواجهة الأهلي
محمد أبو العينين: برقية للرئيس السيسي من الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
أبو العينين: روبرتا ميتسولا لعبت دورا فعالا في الاتحاد البرلماني الأوروبي
عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟
للأطباء فقط.. الشروط والأوراق المطلوبة لوظائف الهيئة العامة للرعاية الصحية 2025

خالد يوسف

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة طبيب أسنان ممارس عام، ضمن خطتها لتدعيم الكوادر الطبية بمختلف فروعها على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

التقديم في وظائف الهيئة العامة للرعاية الصحية 2025

أكدت الهيئة أن وظائف الهيئة العامة للرعاية الصحية 2025 تهدف إلى سد العجز في بعض التخصصات الحيوية، ورفع كفاءة الخدمة الطبية، خاصة داخل المحافظات التي تشهد توسعًا كبيرًا في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتشمل الوظيفة المعلن عنها العمل بفرع الهيئة في محافظة أسوان ضمن فرق طبية ذات خبرة عالية.

ويأتي إعلان الوظائف الجديد ضمن باقة وظائف الهيئة العامة للرعاية الصحية 2025 التي تستهدف استقطاب أفضل الكفاءات الطبية المؤهلة للعمل داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

شروط التقديم في وظائف الهيئة العامة للرعاية الصحية 2025

عن شروط التقديم في وظائف الهيئة العامة للرعاية الصحية 2025، حددت الهيئة عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين، أهمها:

ـ الحصول على درجة البكالوريوس في طب وجراحة الأسنان من إحدى الجامعات المصرية المعتمدة.

ـ يُفضل وجود خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات داخل المؤسسات الطبية أو المستشفيات.

ـ الالتزام بتطبيق معايير تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المتقدمين.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الهيئة العامة للرعاية الصحية 2025

أوضحت الهيئة أنه على الراغبين في التقديم للوظيفة تجهيز المستندات التالية:

ـ سيرة ذاتية حديثة تتضمن الخبرات والمهارات المهنية.

ـ بيان حالة وظيفية حديث يوضح الموقف الوظيفي، ويشمل أي جزاءات سابقة (إن وجدت).

طريقة التقديم وأخر موعد في وظائف الهيئة العامة للرعاية الصحية 2025

يتم التقديم إلكترونيًا من خلال مسح الرمز الإلكتروني «QR Code» الخاص بالإعلان، أو عبر الرابط الرسمي هــــــنا.

وأوضحت الهيئة أن باب التقديم سيظل مفتوحًا لمدة 15 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، على أن يتم التواصل مع المتقدمين المستوفين للشروط لإجراء المقابلات الفنية والسلوكية.

وسيتم اختيار المرشحين النهائيين بناءً على توصيات لجنة التقييم وفق معايير موضوعية تشمل الكفاءة المهنية والسلوك الوظيفي.

6 نصائح لتجهيز سيارتك قبل دخول الشتاء

شريهان أبو الحسن أفضل مذيعة منوعات عن برنامج ست ستات في ملتقى التميز والإبداع| صور

بدون أدوية.. شرابين طبيعيين لعلاج السعال الجاف وطرد البلغم

تحذير من مخاطر النودلز وعلاقتها بالسرطان والعقم .. لن تتوقعها

جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

