للأطباء فقط.. الشروط والأوراق المطلوبة لوظائف الهيئة العامة للرعاية الصحية 2025

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة طبيب أسنان ممارس عام، ضمن خطتها لتدعيم الكوادر الطبية بمختلف فروعها على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

التقديم في وظائف الهيئة العامة للرعاية الصحية 2025

أكدت الهيئة أن وظائف الهيئة العامة للرعاية الصحية 2025 تهدف إلى سد العجز في بعض التخصصات الحيوية، ورفع كفاءة الخدمة الطبية، خاصة داخل المحافظات التي تشهد توسعًا كبيرًا في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتشمل الوظيفة المعلن عنها العمل بفرع الهيئة في محافظة أسوان ضمن فرق طبية ذات خبرة عالية.

ويأتي إعلان الوظائف الجديد ضمن باقة وظائف الهيئة العامة للرعاية الصحية 2025 التي تستهدف استقطاب أفضل الكفاءات الطبية المؤهلة للعمل داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

شروط التقديم في وظائف الهيئة العامة للرعاية الصحية 2025

عن شروط التقديم في وظائف الهيئة العامة للرعاية الصحية 2025، حددت الهيئة عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين، أهمها:

ـ الحصول على درجة البكالوريوس في طب وجراحة الأسنان من إحدى الجامعات المصرية المعتمدة.

ـ يُفضل وجود خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات داخل المؤسسات الطبية أو المستشفيات.

ـ الالتزام بتطبيق معايير تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المتقدمين.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الهيئة العامة للرعاية الصحية 2025

أوضحت الهيئة أنه على الراغبين في التقديم للوظيفة تجهيز المستندات التالية:

ـ سيرة ذاتية حديثة تتضمن الخبرات والمهارات المهنية.

ـ بيان حالة وظيفية حديث يوضح الموقف الوظيفي، ويشمل أي جزاءات سابقة (إن وجدت).

طريقة التقديم وأخر موعد في وظائف الهيئة العامة للرعاية الصحية 2025

يتم التقديم إلكترونيًا من خلال مسح الرمز الإلكتروني «QR Code» الخاص بالإعلان، أو عبر الرابط الرسمي هــــــنا.

وأوضحت الهيئة أن باب التقديم سيظل مفتوحًا لمدة 15 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، على أن يتم التواصل مع المتقدمين المستوفين للشروط لإجراء المقابلات الفنية والسلوكية.

وسيتم اختيار المرشحين النهائيين بناءً على توصيات لجنة التقييم وفق معايير موضوعية تشمل الكفاءة المهنية والسلوك الوظيفي.