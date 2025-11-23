وظائف خالية بمرتبات تصل إلى 12 ألف جنيه

يسعى عدد كبير من الشباب للحصول على فرص عمل توفر دخلا شهريا مستقرا يساعدهم على بدء حياتهم المهنية في مختلف القطاعات، والتي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال طرح وظائف خالية متنوعة في مجالات متعددة لدعم الباحثين عن العمل.

وجائت مجموعة من الوظائف الشاغرة في مجال المبيعات بإحدى الشركات الكبرى، ويعرض التقرير اهم الوظائف المتاحة والشروط المطلوبة وطرق التقديم.

الوظائف المطلوبة الخالية

بائعين احذية سيلر شوز متخصصون في بيع الاحذية والمنتجات الجلدية.

بائعين ملابس سيلر ملابس متخصصون في بيع وتنسيق الملابس والازياء.

بائعين ادوات منزلية سيلر منزلي متخصصون في عرض وبيع المفروشات والادوات المنزلية.



وظائف خاليه

الشروط المطلوبة للوظائف الخاليه

القدرة على تحقيق اهداف المبيعات.

الالتزام والانضباط في العمل.

خبرة لا تقل عن عامين في مبيعات التجزئة في القسم المتقدم له.

مهارات تواصل وعرض قوية.

راتب اساسي وعمولات تنافسية.

بيئة عمل محفزة واحترافية.

فرص للتطور والنمو المهني.

مرتب يصل الي 12 الف جنيه

مرتبات شهرية وحوافز تصل الى 12 الف جنيه.



كيفية التقديم للوظيفة

ويمكن للراغبين في شغل الوظائف التقديم من خلال موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي باختيار الوظيفة المناسبة واستكمال جميع البيانات المطلوبة.

وظائف خالية

وتطرح وزارة العمل مجموعة من الوظائف الخالية في مجال الأمن والحراسة بإجمالي مئة وخمسة افراد أمن برواتب شهرية تتراوح بين ٧ آلاف و ٩ آلاف جنيه، وذلك ضمن جهودها لتوفير فرص عمل تحقق دخلا مستقرا للشباب وتساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.

وتستهدف الوظائف المتاحة الحاصلين على مؤهلات دراسية ابتدائية او اعلى، مع اشتراط ان يكون عمر المتقدم بين عشرين وخمسة واربعين عاما.

وتشمل اماكن العمل مناطق عدة منها رأس الحكمة والعين السخنة والعاصمة الادارية والشروق وزد بارك، بما يوفر خيارات متنوعة للراغبين في الالتحاق بالعمل.

وتتميز الوظائف برواتب مجزية تبدأ من ٧ آلاف جنيه وتصل الى ٩ آلاف جنيه، اضافة الى التأمين الصحي والاجتماعي والسكن المجهز والمواصلات والحوافز وفرص الترقية.

ويمكن للراغبين التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل من خلال اختيار الوظيفة المناسبة واستكمال البيانات المطلوبة عبر المنصة الالكترونية.

وفي سياق متصل اعلنت المؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي عن طرح مجموعة من الوظائف الشاغرة داخل مجمع رعاية وتأهيل الابناء من ذوي الاعاقة بعين شمس 2، وذلك ضمن جهودها لتوفير فرص عمل وتمكين الكوادر المؤهلة للانضمام الى المؤسسات الاجتماعية.

وتشمل الوظائف المتاحة تخصصات تمريض للحاصلين على بكالوريوس او دبلوم تمريض، ووظائف مشرفين عمال للحاصلين على مؤهل متوسط على الاقل، ووظائف خدمات معاونة للحاصلين على محو الامية، بما يتيح فرصا متنوعة تناسب مختلف المستويات التعليمية.

وحددت المؤسسة مجموعة من الشروط من بينها ألا يتجاوز سن المتقدم خمسة وثلاثين عاما، والالتزام بنظام العمل القائم على الفترات الصباحية والمسائية والليلية وفقا لاحتياجات التشغيل، مع اشتراط ان يكون المتقدم من سكان القاهرة الكبرى لضمان سهولة الانتقال.

وطلبت المؤسسة عددا من المستندات تشمل السيرة الذاتية باللغة العربية وصور المؤهل الدراسي وبطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد المميكنة وطابعة التأمينات وصورة شهادة الخدمة العسكرية، تمهيدا لفحص الملفات وتحديد المقبولين للمقابلات الشخصية.

ويجري تقديم الطلبات بمقر المجمع الشامل لخدمات الاعاقة بعين شمس 1 في شارع متحف المطرية بجوار مركز شباب منشية التحرير، على ان يتم التقديم باسم اللواء المدير التنفيذي للمؤسسة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ الاعلان، بينما تعقد المقابلات الشخصية يوم الاحد الموافق ثلاثين نوفمبر في تمام الساعة العاشرة صباحا بالمجمع ذاته.