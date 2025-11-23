اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

أعلنت المدارس المنعقد بها لجان انتخابية خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 عن تعطيل الدراسة من اليوم وحتى انتهاء يومي الانتخابات ومنح الطلاب اجازة على ان عود الدراسة بتلك المدارس من الاربعاء القادم

اما عن باقي المدارس التي لا يوجد بها لجان انتخابية فمن المقرر ان تستمر الدراسة بها بشكل طبيعي وفقا للجداول المدرسية المعلنة دون اي تغيير او تعطيل

مواعيد انتخابات مجلس النواب 2025 – المرحلة الثانية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للمرحلة الثانية، وجاءت المواعيد كالآتي:

بدء التصويت في الخارج: بدأ بالفعل.

التصويت داخل مصر: يومي 24 و25 نوفمبر.

إعلان نتيجة المرحلة الثانية: يوم 2 ديسمبر.

تقديم الطعون: خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، بحد أقصى 4 ديسمبر.

فصل المحكمة في الطعون: خلال 10 أيام من 5 إلى 14 ديسمبر.

جولة الإعادة في الخارج: يومي 15 و16 ديسمبر.

جولة الإعادة في الداخل: يومي 17 و18 ديسمبر.

إعلان النتيجة النهائية: يوم 25 ديسمبر.

يمثل هذا الجدول خريطة واضحة للانتخابات، ويتيح للناخبين متابعة المواعيد بسهولة.

خطوات الاستعلام عن لجنة انتخابات مجلس النواب 2025

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من الخطوات البسيطة لمعرفة اللجنة الانتخابية إلكترونيًا:

الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

الضغط على أيقونة «استعلم عن موقفك الانتخابي».

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

الضغط على أيقونة "الاستعلام".

يظهر فورًا مكان لجنتك الانتخابية ورقمك في كشوف الناخبين.

تُعد هذه الخدمة من أسرع الطرق للحصول على البيانات الصحيحة دون الحاجة للاتصال أو التوجه لأي جهة.

وحرصت الهيئة على توفير بدائل متعددة للناخبين، بجانب الموقع الإلكتروني، لتسهيل الحصول على بيانات اللجان خاصة لكبار السن أو من لا يستخدمون الإنترنت. وتشمل الطرق المتاحة:

الاتصال الهاتفي على رقم 141 (دليل الهاتف).

إرسال رسالة نصية SMS تتضمن الرقم القومي إلى رقم 5151.

تحميل تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات على الهواتف الذكية.

استخدام خدمة الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

توفر هذه الوسائل وصولًا ميسرًا للجميع، وتضمن عدم وجود أي عائق أمام مشاركة الناخبين.