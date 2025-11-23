قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية مصر يشدد على أهمية ترسيخ وقف إطلاق النار في قطاع غزة
الموعد الأخير لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير من الشباك
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
جامعة سوهاج ترتقي إلى أفضل 250 جامعة عالميًا في تصنيف العلوم البينية 2026
مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء المستدامة
130 عامًا من الريادة.. رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك الاحتفال بمسيرة دار الإفتاء المصرية
تعرف علي موعد جنازة الإعلامية ميرفت سلامة
هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
أخبار البلد

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت المدارس المنعقد بها لجان انتخابية خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 عن تعطيل الدراسة من اليوم وحتى انتهاء يومي الانتخابات ومنح الطلاب اجازة على ان عود الدراسة بتلك المدارس من الاربعاء القادم

اما عن باقي المدارس التي لا يوجد بها لجان انتخابية فمن المقرر ان تستمر الدراسة بها بشكل طبيعي وفقا للجداول المدرسية المعلنة دون اي تغيير او تعطيل

 

 

مواعيد انتخابات مجلس النواب 2025 – المرحلة الثانية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للمرحلة الثانية، وجاءت المواعيد كالآتي:

  • بدء التصويت في الخارج: بدأ بالفعل.
  • التصويت داخل مصر: يومي 24 و25 نوفمبر.
  • إعلان نتيجة المرحلة الثانية: يوم 2 ديسمبر.
  • تقديم الطعون: خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، بحد أقصى 4 ديسمبر.
  • فصل المحكمة في الطعون: خلال 10 أيام من 5 إلى 14 ديسمبر.
  • جولة الإعادة في الخارج: يومي 15 و16 ديسمبر.
  • جولة الإعادة في الداخل: يومي 17 و18 ديسمبر.
  • إعلان النتيجة النهائية: يوم 25 ديسمبر.

يمثل هذا الجدول خريطة واضحة للانتخابات، ويتيح للناخبين متابعة المواعيد بسهولة.

خطوات الاستعلام عن لجنة انتخابات مجلس النواب 2025

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من الخطوات البسيطة لمعرفة اللجنة الانتخابية إلكترونيًا:

  • الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.
  • الضغط على أيقونة «استعلم عن موقفك الانتخابي».
  • إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.
  • الضغط على أيقونة "الاستعلام".
  • يظهر فورًا مكان لجنتك الانتخابية ورقمك في كشوف الناخبين.

تُعد هذه الخدمة من أسرع الطرق للحصول على البيانات الصحيحة دون الحاجة للاتصال أو التوجه لأي جهة.

وحرصت الهيئة على توفير بدائل متعددة للناخبين، بجانب الموقع الإلكتروني، لتسهيل الحصول على بيانات اللجان خاصة لكبار السن أو من لا يستخدمون الإنترنت. وتشمل الطرق المتاحة:

  • الاتصال الهاتفي على رقم 141 (دليل الهاتف).
  • إرسال رسالة نصية SMS تتضمن الرقم القومي إلى رقم 5151.
  • تحميل تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات على الهواتف الذكية.
  • استخدام خدمة الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

توفر هذه الوسائل وصولًا ميسرًا للجميع، وتضمن عدم وجود أي عائق أمام مشاركة الناخبين.

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

نائبة: مصر تستهدف ضخ استثمارات خاصة بالزراعة والتصنيع والمواد الغذائية

نائبة: مصر تستهدف ضخ استثمارات خاصة بالزراعة والتصنيع والمواد الغذائية

برلماني: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر

برلماني: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر

وكيل موازنة النواب: وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية في مصر يوفر العملة الصعبة

وكيل موازنة النواب: وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية في مصر يوفر العملة الصعبة

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

