صفقة الأهلي توقع رسميًا لريد ستار بلجراد الصربي

حسم نادي ريد ستار بلغراد الصربي تعاقده رسميًا مع الجناح الغاني الشاب دوجلاس أوسو، البالغ من العمر 19 عامًا، بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم، قادمًا من نادي رادنيك الصربي، في خطوة تعكس رغبة النادي في الاستثمار بالمواهب الشابة ودعم مشروعه الفني بعناصر واعدة قادرة على التطور وصناعة الفارق مستقبلًا.

وجاء انتقال أوسو إلى ريد ستار بلغراد بعد فترة من المتابعة والاهتمام بعد المستويات التي قدمها مع فريقه السابق في الدوري الصربي، حيث لفت الأنظار بسرعته وقدرته على اللعب على الأطراف، إلى جانب مهاراته الفردية التي جعلته هدفًا لعدة أندية داخل وخارج صربيا.

اهتمام الأهلي

وعلم أن اللاعب كان محل مفاوضات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مع النادي الأهلي، الذي أبدى اهتمامًا جديًا بضمه ضمن خطته لتدعيم مركز الجناح بعناصر شابة تمتلك إمكانات فنية عالية، إلا أن دوجلاس أوسو فضل في النهاية الاستمرار في الملاعب الأوروبية، واختار الانتقال إلى ريد ستار بلغراد، إيمانًا منه بأن هذه الخطوة ستمنحه فرصة أكبر للتطور الفني والبدني، والاحتكاك بمستويات أعلى في البطولات القارية الأوروبية.

ريد ستار بلغراد

ويُعد ريد ستار بلغراد من أبرز الأندية في منطقة البلقان، ويمتلك سجلًا حافلًا في تطوير اللاعبين الشباب وتسويقهم لاحقًا إلى الدوريات الأوروبية الكبرى، وهو ما شجع اللاعب الغاني على خوض هذه التجربة في مرحلة مبكرة من مسيرته، سعيًا لبناء نفسه بشكل تدريجي والوصول إلى أعلى مستوى ممكن.

من جانبه، يرى متابعون أن انتقال دوجلاس أوسو إلى ريد ستار بلغراد يمثل محطة مهمة في مشواره الكروي، خاصة في ظل المنافسة القوية داخل الفريق والمشاركة المستمرة في البطولات القارية، وهو ما قد يفتح له أبواب الاحتراف في دوريات أقوى مستقبلًا، سواء داخل أوروبا أو خارجها.

وبذلك، يُغلق ملف انتقال اللاعب في الميركاتو الشتوي، بعدما حسم وجهته النهائية، مفضلًا مشروعًا رياضيًا طويل المدى في صربيا، رغم الإغراءات التي تلقاها من أندية أخرى، وعلى رأسها النادي الأهلي، الذي سيواصل بدوره البحث عن تدعيمات جديدة وفق رؤيته الفنية خلال الفترة المقبلة.