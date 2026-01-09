قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسن عصفور: واشنطن سعت لتنظيم موازٍ لمنظمة التحرير.. وحماس طالبت بـ 40% من مقاعدها
مدرجات الرباط تتكلم لغة إفريقيا .. الجماهير المغربية تساند لومومبا
اتفرج براحتك مجانًا.. قنوات مفتوحة لمشاهدة لمباراة مصر وكوت ديفوار
زيادة جديدة في أسعار الذهب الجمعة 9 يناير 2025.. ارتفاع الجنيه الذهب وعيار 21
صفقة الأهلي توقع رسميًا لريد ستار بلجراد الصربي
طفل يقود سيارة ويدهس سيدتين.. مصطفى بكري يعلق على حادث مؤسف
السيطرة علي حرسق مخزن المواسير في المنوفية.. صور
شاومي SU7 2026 تتألق مجددًا.. حزمة خارقة من التحديثات
القط نيمبوس يتوقع خسارة منتخب مصر.. عالمة أزهرية: توقعاته لا يؤخذ بها ولا تصدق
الكتكوت السبب.. شعبة الدواجن تعلن المؤشرات الأولية لـ الأسعار برمضان
منتخب الكاميرون يسجل رقما تاريخيا في أمم إفريقيا
هخترع حجة وانزل بالراجل واطلع انت خلص.. تفاصيل جريمة بشعة في أسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صفقة الأهلي توقع رسميًا لريد ستار بلجراد الصربي

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد

حسم نادي ريد ستار بلغراد الصربي تعاقده رسميًا مع الجناح الغاني الشاب دوجلاس أوسو، البالغ من العمر 19 عامًا، بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم، قادمًا من نادي رادنيك الصربي، في خطوة تعكس رغبة النادي في الاستثمار بالمواهب الشابة ودعم مشروعه الفني بعناصر واعدة قادرة على التطور وصناعة الفارق مستقبلًا.

وجاء انتقال أوسو إلى ريد ستار بلغراد بعد فترة من المتابعة والاهتمام بعد المستويات التي قدمها مع فريقه السابق في الدوري الصربي، حيث لفت الأنظار بسرعته وقدرته على اللعب على الأطراف، إلى جانب مهاراته الفردية التي جعلته هدفًا لعدة أندية داخل وخارج صربيا.

اهتمام الأهلي

وعلم أن اللاعب كان محل مفاوضات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مع النادي الأهلي، الذي أبدى اهتمامًا جديًا بضمه ضمن خطته لتدعيم مركز الجناح بعناصر شابة تمتلك إمكانات فنية عالية، إلا أن دوجلاس أوسو فضل في النهاية الاستمرار في الملاعب الأوروبية، واختار الانتقال إلى ريد ستار بلغراد، إيمانًا منه بأن هذه الخطوة ستمنحه فرصة أكبر للتطور الفني والبدني، والاحتكاك بمستويات أعلى في البطولات القارية الأوروبية.

ريد ستار بلغراد

ويُعد ريد ستار بلغراد من أبرز الأندية في منطقة البلقان، ويمتلك سجلًا حافلًا في تطوير اللاعبين الشباب وتسويقهم لاحقًا إلى الدوريات الأوروبية الكبرى، وهو ما شجع اللاعب الغاني على خوض هذه التجربة في مرحلة مبكرة من مسيرته، سعيًا لبناء نفسه بشكل تدريجي والوصول إلى أعلى مستوى ممكن.

من جانبه، يرى متابعون أن انتقال دوجلاس أوسو إلى ريد ستار بلغراد يمثل محطة مهمة في مشواره الكروي، خاصة في ظل المنافسة القوية داخل الفريق والمشاركة المستمرة في البطولات القارية، وهو ما قد يفتح له أبواب الاحتراف في دوريات أقوى مستقبلًا، سواء داخل أوروبا أو خارجها.

وبذلك، يُغلق ملف انتقال اللاعب في الميركاتو الشتوي، بعدما حسم وجهته النهائية، مفضلًا مشروعًا رياضيًا طويل المدى في صربيا، رغم الإغراءات التي تلقاها من أندية أخرى، وعلى رأسها النادي الأهلي، الذي سيواصل بدوره البحث عن تدعيمات جديدة وفق رؤيته الفنية خلال الفترة المقبلة.

نادي ريد ستار بلغراد الصربي نادي ريد ستار بلغراد دوجلاس أوسو أوسو النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

المتوفي

مات على سجادة الصلاة.. وجبة كفتة تنهي حياة مُحفظ قرآن واثنين من أبنائه| تفاصيل

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

ترشيحاتنا

OnePlus Turbo 6

ون بلس تجهز لإطلاق سلسلة OnePlus Turbo 6 ببطارية 9000 ملي أمبير

رينو

توضيح هام من وكيل رينو بمصر .. تفاصيل

أخبار السيارات

أخبار السيارات| هل مزيل الخدوش يضر طلاء سيارتك مع الوقت؟.. ​5 علامات تجعلك بحاجة لاستبدال الفرامل فورا

بالصور

علاج الإمساك المزمن عند كبار السن والأطفال

علاج الإمساك
علاج الإمساك
علاج الإمساك

ما هو التهاب العصب السابع .. وما طرق علاجه؟

التهاب العصب السابع
التهاب العصب السابع
التهاب العصب السابع

نانسي عجرم تخطف الأنظار في العرض الأول لفيلم بطل الدلافين بدبي| صور

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه

طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة
طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة
طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد