جامعة سوهاج ترتقي إلى أفضل 250 جامعة عالميًا في تصنيف العلوم البينية 2026
مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء المستدامة
130 عامًا من الريادة.. رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك الاحتفال بمسيرة دار الإفتاء المصرية
تعرف علي موعد جنازة الإعلامية ميرفت سلامة
هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
اعرف لجنتك.. رابط وخطوات الاستعلام عن لجنة انتخابات مجلس النواب 2025

عبد الفتاح تركي

رابط وخطوات الاستعلام عن لجنة انتخابات مجلس النواب .. تشهد انتخابات مجلس النواب 2025 اهتمامًا واسعًا من المواطنين، تزامنًا مع انطلاق المرحلة الثانية من التصويت في الخارج واقتراب موعد التصويت داخل مصر.

لتسهيل العملية الانتخابية وضمان مشاركة أكبر عدد من الناخبين، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات طرقًا متعددة لمعرفة كل ناخب لمكان لجنته الانتخابية ورقمه في الكشوف، بهدف تجنب التكدس وتيسير إجراءات التصويت.

جانب من الانتخابات

تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الدولة لدعم المشاركة السياسية ورفع معدلات الإقبال في انتخابات 2025، من خلال توفير منصات إلكترونية وخدمات ميسرة تُمكّن الجميع من أداء واجبهم الانتخابي بسهولة.

رابط الاستعلام عن لجنة انتخابات مجلس النواب 2025

يمكن للمواطنين معرفة مكان لجنتهم الانتخابية و رقمهم الانتخابي بسهولة، عبر إدخال الرقم القومي على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.
ويتيح الموقع المعلومات الخاصة باللجنة، ومقر التصويت، ورقم اللجنة الفرعية، بما يساعد الناخب على التجهيز لعملية التصويت دون أي تعقيدات.

«الوطنية للانتخابات» تقبل طلبات 13 منظمة مجتمع مدنى مصرية لمتابعة الانتخابات

خطوات الاستعلام عن لجنة انتخابات مجلس النواب 2025

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من الخطوات البسيطة لمعرفة اللجنة الانتخابية إلكترونيًا:

  • الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.
  • الضغط على أيقونة «استعلم عن موقفك الانتخابي».
  • إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.
  • الضغط على أيقونة "الاستعلام".
  • يظهر فورًا مكان لجنتك الانتخابية ورقمك في كشوف الناخبين.

تُعد هذه الخدمة من أسرع الطرق للحصول على البيانات الصحيحة دون الحاجة للاتصال أو التوجه لأي جهة.

الانتخابات الطلابية

طرق أخرى لمعرفة لجنة انتخابات مجلس النواب 2025

حرصت الهيئة على توفير بدائل متعددة للناخبين، بجانب الموقع الإلكتروني، لتسهيل الحصول على بيانات اللجان خاصة لكبار السن أو من لا يستخدمون الإنترنت. وتشمل الطرق المتاحة:

  • الاتصال الهاتفي على رقم 141 (دليل الهاتف).
  • إرسال رسالة نصية SMS تتضمن الرقم القومي إلى رقم 5151.
  • تحميل تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات على الهواتف الذكية.
  • استخدام خدمة الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

توفر هذه الوسائل وصولًا ميسرًا للجميع، وتضمن عدم وجود أي عائق أمام مشاركة الناخبين.

مواعيد انتخابات مجلس النواب 2025 – المرحلة الثانية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للمرحلة الثانية، وجاءت المواعيد كالآتي:

  • بدء التصويت في الخارج: بدأ بالفعل.
  • التصويت داخل مصر: يومي 24 و25 نوفمبر.
  • إعلان نتيجة المرحلة الثانية: يوم 2 ديسمبر.
  • تقديم الطعون: خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، بحد أقصى 4 ديسمبر.
  • فصل المحكمة في الطعون: خلال 10 أيام من 5 إلى 14 ديسمبر.
  • جولة الإعادة في الخارج: يومي 15 و16 ديسمبر.
  • جولة الإعادة في الداخل: يومي 17 و18 ديسمبر.
  • إعلان النتيجة النهائية: يوم 25 ديسمبر.

يمثل هذا الجدول خريطة واضحة للانتخابات، ويتيح للناخبين متابعة المواعيد بسهولة.

الانتخابات

وتسهّل الهيئة الوطنية للانتخابات عملية الاستعلام عن اللجان الانتخابية عبر وسائل إلكترونية وهاتفية عديدة، بما يضمن مشاركة فعالة في انتخابات مجلس النواب 2025.

مع اقتراب موعد التصويت، يتزايد الإقبال على خدمات الاستعلام لتجهيز الناخبين ومعرفة لجانهم دون انتظار أو ازدحام.

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

بسمة وهبة و ياسمين الخطيب

3شهور .. أسباب منع ظهور بسمة وهبة وياسمين الخطيب

اسماء جلال

كشفت عن اسم الدلع .. حقيقة علاقة أسماء جلال بعائلتها

جوائز الكاف 2025

حضره كوكبة من الأساطير.. جوائز الكاف 2025

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد