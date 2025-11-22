اعرف لجنتك.. رابط وخطوات الاستعلام عن لجنة انتخابات مجلس النواب 2025

رابط وخطوات الاستعلام عن لجنة انتخابات مجلس النواب .. تشهد انتخابات مجلس النواب 2025 اهتمامًا واسعًا من المواطنين، تزامنًا مع انطلاق المرحلة الثانية من التصويت في الخارج واقتراب موعد التصويت داخل مصر.

لتسهيل العملية الانتخابية وضمان مشاركة أكبر عدد من الناخبين، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات طرقًا متعددة لمعرفة كل ناخب لمكان لجنته الانتخابية ورقمه في الكشوف، بهدف تجنب التكدس وتيسير إجراءات التصويت.

تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الدولة لدعم المشاركة السياسية ورفع معدلات الإقبال في انتخابات 2025، من خلال توفير منصات إلكترونية وخدمات ميسرة تُمكّن الجميع من أداء واجبهم الانتخابي بسهولة.

رابط الاستعلام عن لجنة انتخابات مجلس النواب 2025

يمكن للمواطنين معرفة مكان لجنتهم الانتخابية و رقمهم الانتخابي بسهولة، عبر إدخال الرقم القومي على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتيح الموقع المعلومات الخاصة باللجنة، ومقر التصويت، ورقم اللجنة الفرعية، بما يساعد الناخب على التجهيز لعملية التصويت دون أي تعقيدات.

خطوات الاستعلام عن لجنة انتخابات مجلس النواب 2025

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من الخطوات البسيطة لمعرفة اللجنة الانتخابية إلكترونيًا:

الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

الضغط على أيقونة «استعلم عن موقفك الانتخابي».

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

الضغط على أيقونة "الاستعلام".

يظهر فورًا مكان لجنتك الانتخابية ورقمك في كشوف الناخبين.

تُعد هذه الخدمة من أسرع الطرق للحصول على البيانات الصحيحة دون الحاجة للاتصال أو التوجه لأي جهة.

طرق أخرى لمعرفة لجنة انتخابات مجلس النواب 2025

حرصت الهيئة على توفير بدائل متعددة للناخبين، بجانب الموقع الإلكتروني، لتسهيل الحصول على بيانات اللجان خاصة لكبار السن أو من لا يستخدمون الإنترنت. وتشمل الطرق المتاحة:

الاتصال الهاتفي على رقم 141 (دليل الهاتف).

إرسال رسالة نصية SMS تتضمن الرقم القومي إلى رقم 5151.

تحميل تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات على الهواتف الذكية.

استخدام خدمة الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

توفر هذه الوسائل وصولًا ميسرًا للجميع، وتضمن عدم وجود أي عائق أمام مشاركة الناخبين.

مواعيد انتخابات مجلس النواب 2025 – المرحلة الثانية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للمرحلة الثانية، وجاءت المواعيد كالآتي:

بدء التصويت في الخارج: بدأ بالفعل.

التصويت داخل مصر: يومي 24 و25 نوفمبر.

إعلان نتيجة المرحلة الثانية: يوم 2 ديسمبر.

تقديم الطعون: خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، بحد أقصى 4 ديسمبر.

فصل المحكمة في الطعون: خلال 10 أيام من 5 إلى 14 ديسمبر.

جولة الإعادة في الخارج: يومي 15 و16 ديسمبر.

جولة الإعادة في الداخل: يومي 17 و18 ديسمبر.

إعلان النتيجة النهائية: يوم 25 ديسمبر.

يمثل هذا الجدول خريطة واضحة للانتخابات، ويتيح للناخبين متابعة المواعيد بسهولة.

وتسهّل الهيئة الوطنية للانتخابات عملية الاستعلام عن اللجان الانتخابية عبر وسائل إلكترونية وهاتفية عديدة، بما يضمن مشاركة فعالة في انتخابات مجلس النواب 2025.

مع اقتراب موعد التصويت، يتزايد الإقبال على خدمات الاستعلام لتجهيز الناخبين ومعرفة لجانهم دون انتظار أو ازدحام.