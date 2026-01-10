إسقاط 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال 7 ساعات

أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت 33 طائرة مٌسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال 7 ساعات.

وقالت الوزارة في بيان: "اعترضت الدفاعات الجوية العاملة ودمرت 33 طائرة مسيرة أوكرانية بين الساعة التاسعة صباحا والرابعة مساء بتوقيت موسكو، وذلك فوق مناطق روستوف ومياه بحر قزوين وفولجورود وأستراخان وكراسنودار وبيلجورود".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وفي سياق متصل، أوضحت الدفاع الروسية أن كييف فقدت نحو 1090 جنديا في منطقة العمليات العسكرية الخاصة خلال اليوم الماضي.

وأضافت الوزارة أن الجيش الروسي استهدف، خلال اليوم الماضي، منشآت البنية التحتية للطاقة التي تُغذي الصناعات الدفاعية الأوكرانية، بالإضافة إلى مستودعات الوقود.