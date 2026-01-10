قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احتجاجات في قلب تل أبيب تطالب بلجنة تحقيق وتتهم حكومة نتنياهو بطمس الحقائق
الجيش السوري يعلن وقف العمليات العسكرية في حي الشيخ مقصود بحلب
الفراعنة يتقدمون على كوت ديفوار بثنائية عمر مرموش ورامي ربيعة| صور
وزير الزراعة: لن نسمح بأي تهاون يؤثر على حقوق الفلاحين
الأردن يؤكد دعمه الكامل لسيادة الصومال ويرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-1-2026
إسقاط 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال 7 ساعات
الصغرى 5 .. انخفاض غير مألوف في درجات الحرارة غدا
أسيست إمام عاشور.. محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لمصر في شباك كوت ديفوار
يا رب كملها بالستر.. تعليق وزير الشباب والرياضة عبر الفيسبوك على نتيجة مصر وكوت ديفوار
الغندور يعلق على أحداث الشوط الأول لـ منتخب مصر
برلماني: لقاء السيسي بممثلة الاتحاد الأوروبي يؤكد مكانة مصر ودورها الإقليمي والدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصغرى 5 .. انخفاض غير مألوف في درجات الحرارة غدا

حالة الطقس ودرجات الحرارة
حالة الطقس ودرجات الحرارة

يبحث عددد كبير من المواطنين عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا، والتي توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الأحد 11 يناير 2026 استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية. 

ويسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر ومائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا. 

كما تتكون شبورة مائية كثيفة في بعض الفترات مع فرص لتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الشبورة المائية تظهر خلال الفترة من الساعة 3 حتى 10 صباحا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء. 

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانا على بعض الطرق ما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار التقرير إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة. 

وقد يصاحب ذلك سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة العظمى 20 والصغرى 10.
العاصمة الإدارية العظمى 20 والصغرى 08.
6 أكتوبر العظمى 19 والصغرى 08.
بنها العظمى 19 والصغرى 10.
دمنهور العظمى 19 والصغرى 10.
وادي النطرون العظمى 19 والصغرى 10.
كفر الشيخ العظمى 19 والصغرى 09.
بلطيم العظمى 19 والصغرى 11.
المنصورة العظمى 18 والصغرى 11.
الزقازيق العظمى 19 والصغرى 11.
شبين الكوم العظمى 19 والصغرى 10.
طنطا العظمى 19 والصغرى 09.
دمياط العظمى 20 والصغرى 13.
بورسعيد العظمى 21 والصغرى 14.
الإسماعيلية العظمى 21 والصغرى 12.
السويس العظمى 21 والصغرى 12.
العريش العظمى 21 والصغرى 10.
رفح العظمى 20 والصغرى 09.
رأس سدر العظمى 19 والصغرى 13.

حالة الطقس ودرجات الحرارة


نخل العظمى 19 والصغرى 06.
كاترين العظمى 16 والصغرى 04.
الطور العظمى 23 والصغرى 12.
طابا العظمى 21 والصغرى 09.
شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 16.
الغردقة العظمى 23 والصغرى 13.
الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10.
العلمين العظمى 20 والصغرى 10.
مطروح العظمى 20 والصغرى 09.
السلوم العظمى 18 والصغرى 07.
سيوة العظمى 18 والصغرى 05.
رأس غارب العظمى 23 والصغرى 14.
سفاجا العظمى 23 والصغرى 14.
مرسى علم العظمى 24 والصغرى 13.
شلاتين العظمى 26 والصغرى 17.
حلايب العظمى 25 والصغرى 19.
أبو رماد العظمى 26 والصغرى 16.
مرسى حميرة العظمى 26 والصغرى 17.
أبرق العظمى 27 والصغرى 15.
جبل علبة العظمى 27 والصغرى 15.
رأس حدربة العظمى 26 والصغرى 16.
الفيوم العظمى 22 والصغرى 08.
بني سويف العظمى 22 والصغرى 06.
المنيا العظمى 21 والصغرى 06.
أسيوط العظمى 22 والصغرى 07.
سوهاج العظمى 23 والصغرى 09.
قنا العظمى 24 والصغرى 10.
الأقصر العظمى 24 والصغرى 09.
أسوان العظمى 25 والصغرى 11.
الوادي الجديد العظمى 24 والصغرى 05.
أبو سمبل العظمى 25 والصغرى 11.

وتواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية متابعة الحالة الجوية على مدار الساعة مع إصدار البيانات الدورية بشأن تطورات الطقس ودرجات الحرارة على مستوى الجمهورية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد لأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة الطقس غدا الأحد 11 يناير 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

اسرائيليين

رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

منتخب مصر

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا؟

ترشيحاتنا

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 110 أدعية تقضي لك 1000 حاجة

دار الإفتاء

باحثة بدار الإفتاء تحذر من خطورة عالم السوشيال ميديا ..ماذا قالت ؟

د. سلامة داود

رئيس جامعة الأزهر يوضح أسرار ذكر النبي بالنبوة قبل اسمه في الحديث الشريف

بالصور

الإكثار من شرب القهوة يهدد صحة مرضى الكلى.. مخاطر يجب الانتباه لها

مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

تسلا Model 3
تسلا Model 3
تسلا Model 3

طارق العريان: نفسي أعمل فيلم مع روبرت دي نيرو

طارق العريان مع عبلة سلامة
طارق العريان مع عبلة سلامة
طارق العريان مع عبلة سلامة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أسبوع شتوي قاسٍ .. تحذير من حالة الطقس الأسبوع المقبل

ايمان عبد اللطيف

خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

ايمان عبد اللطيف

أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد