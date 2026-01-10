الصغرى 5 .. انخفاض غير مألوف في درجات الحرارة غدا

يبحث عددد كبير من المواطنين عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا، والتي توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الأحد 11 يناير 2026 استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية.

ويسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر ومائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا.

كما تتكون شبورة مائية كثيفة في بعض الفترات مع فرص لتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الشبورة المائية تظهر خلال الفترة من الساعة 3 حتى 10 صباحا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانا على بعض الطرق ما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار التقرير إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

وقد يصاحب ذلك سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة العظمى 20 والصغرى 10.

العاصمة الإدارية العظمى 20 والصغرى 08.

6 أكتوبر العظمى 19 والصغرى 08.

بنها العظمى 19 والصغرى 10.

دمنهور العظمى 19 والصغرى 10.

وادي النطرون العظمى 19 والصغرى 10.

كفر الشيخ العظمى 19 والصغرى 09.

بلطيم العظمى 19 والصغرى 11.

المنصورة العظمى 18 والصغرى 11.

الزقازيق العظمى 19 والصغرى 11.

شبين الكوم العظمى 19 والصغرى 10.

طنطا العظمى 19 والصغرى 09.

دمياط العظمى 20 والصغرى 13.

بورسعيد العظمى 21 والصغرى 14.

الإسماعيلية العظمى 21 والصغرى 12.

السويس العظمى 21 والصغرى 12.

العريش العظمى 21 والصغرى 10.

رفح العظمى 20 والصغرى 09.

رأس سدر العظمى 19 والصغرى 13.

نخل العظمى 19 والصغرى 06.

كاترين العظمى 16 والصغرى 04.

الطور العظمى 23 والصغرى 12.

طابا العظمى 21 والصغرى 09.

شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 16.

الغردقة العظمى 23 والصغرى 13.

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10.

العلمين العظمى 20 والصغرى 10.

مطروح العظمى 20 والصغرى 09.

السلوم العظمى 18 والصغرى 07.

سيوة العظمى 18 والصغرى 05.

رأس غارب العظمى 23 والصغرى 14.

سفاجا العظمى 23 والصغرى 14.

مرسى علم العظمى 24 والصغرى 13.

شلاتين العظمى 26 والصغرى 17.

حلايب العظمى 25 والصغرى 19.

أبو رماد العظمى 26 والصغرى 16.

مرسى حميرة العظمى 26 والصغرى 17.

أبرق العظمى 27 والصغرى 15.

جبل علبة العظمى 27 والصغرى 15.

رأس حدربة العظمى 26 والصغرى 16.

الفيوم العظمى 22 والصغرى 08.

بني سويف العظمى 22 والصغرى 06.

المنيا العظمى 21 والصغرى 06.

أسيوط العظمى 22 والصغرى 07.

سوهاج العظمى 23 والصغرى 09.

قنا العظمى 24 والصغرى 10.

الأقصر العظمى 24 والصغرى 09.

أسوان العظمى 25 والصغرى 11.

الوادي الجديد العظمى 24 والصغرى 05.

أبو سمبل العظمى 25 والصغرى 11.

وتواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية متابعة الحالة الجوية على مدار الساعة مع إصدار البيانات الدورية بشأن تطورات الطقس ودرجات الحرارة على مستوى الجمهورية.