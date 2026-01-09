حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اعرف أماكن سقوط الأمطار

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم بوجود نشاط لحركة الرياح مع احتمالات سقوط الأمطار الخفيفة والغزيرة في مناطق متفرقة على أنحاء البلاد.

وبدأت اليوم الجمعة، أول أيام شهر طوبة الذي يمثل بداية ذروة فصل الشتاء وأبرد موجاته هذا العام، وتشير التوقعات إلى أن بداية شهر طوبة تتزامن مع تدفق كتل هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم تشهد عدم استقرار في الأحوال الجوية التي تتضمن انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح وسقوط الأمطار وارتفاع أمواج البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا تشهدها مناطق: الإسكندرية

وشمال الوجه البحري، وقد تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.

أما مناطق السلوم، ومطروح، وجنوب الوجه البحري، فمن المتوقع أن تشهد أمطار خفيفة، وتزيد الأمطار بشكل متوسط على مناطق من القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وتكون خفيفة على جنوب سيناء، وشمال الصعيد.

درجات حرارة الطقس اليوم

وأما عن درجات حرارة الطقس اليوم حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية على محافظات ومدن مصر فهي كالآتي:

القاهرة 18

اسوان 31

الإسكندرية 18

مطروح 17

شرم الشيخ 24

وفي بعض الدول العربية

الرياض 21

القدس 21

أبوظبي 22

تونس 15

الخرطوم 34

وفي بعض الدول العالمية

أنقرة 11

باريس 11

واشنطن 12

موسكو 7