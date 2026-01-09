6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

نشرت هيئة الأرصاد، صورًا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى وقوع محافظات ( الإسكندرية-البحيرة-كفرالشيخ-الدقهلية-دمياط-بورسعيد)، تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة.

سحب رعدية تغطي 6 محافظات

قالت هيئة الأرصاد، إن المحافظات المذكورة تشهد خلال الساعات الحالية أمطار، متوسطة تغزر على بعض المناطق.

في حين يستمر استمرار التحذير، خلال الطقس اليوم، من نشاط الرياح القوى على أغلب الأنحاء، حيث يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق وتنخفض معه الرؤية الأفقية، وسط استمرار الاضطراب فى حركة الملاحة البحرية.

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، خريطة الأمطار المتوقعة، خلال الطقس اليوم، المتوقع أن تضرب البلاد، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، المصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

أجواء غير مستقرة تضرب البلاد

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، يشهد نشاط قوي للرياح، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة، وتكو الأجواء شتوية باردة خلال ساعات اليوم.

وعن تفاصيل مناطق الأمطار المتوقعة، اليوم، الجمعة، تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا، على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري، وقد تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.

بينما تكون هناك أمطار متوسطة، خلال الطقس اليوم، على مناطق السلوم، ومطروح، وجنوب الوجه البحري.

وتكون الأمطار خلال الطقس اليوم، خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وتكون خفيفة على جنوب سيناء، وشمال الصعيد.

رياح مثيرة للرمال وأمواج البحر عالية

ويشهد الطقس اليوم، نشاط ملحوظ للرياح على كافة الأنحاء، وتتراوح سرعتها بين 40 إلى 60 كم/س، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، يصاحبها اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط، والبحر الأحمر، وخليجي السويس والعقبة.

حول درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، بمختلف الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 17 إلى 18 درجة نهارا.

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 17 إلى 18 درجة نهارا.

جنوب سيناء تتراوح ما بين 22 إلى 24 درجة نهارا.

شمال الصعيد تتراوح ما بين 19 إلى 20 درجة نهارا.

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 23 إلى 25 درجة نهارا.