تحديث جوي .. الأمطار تتلاشى ببعض المحافظات والرياح تضرب بقوة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا بتحديثات حالة الطقس اليوم، الجمعة، تشير من خلال أحدث صور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس، إلى ظهور عددًا من الظواهر الجوية المؤثرة خلال الساعات المقبلة.

نشاط رياح يضرب المحافظات

أوضحت هيئة الأرصاد، أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال سيناء، على فترات متقطعة، في حين تتلاشى فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد، باستمرار نشاط الرياح خلال الطقس اليوم، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب البلاد وسيناء، حيث تتراوح سرعتها ما بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

احذروا البحر.. الأمواج عالية

أوضحت هيئة الأرصاد، أن اضطراب الرياح قد يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر.

ودعت هيئة الأرصاد، المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات الدورية للحالة الجوية.