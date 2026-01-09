قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا.. الوداد المغربي يعلن انضمام صلاح مصدق
المشاط: تطبيق دليل خطة التنمية المستجيبة للنوع لتمكين ذوي الإعاقة
علامة الصلاة.. حسين أبو حجاج يسترجع موقفا مؤثرا مع نور الشريف
كبار أفريقيا في مواجهة مصيرية.. 8 منتخبات تتصارع على المجد.. من يحقق اللقب القاري؟
القبض على حارس عقار تعدى على كلب بعصا خشبية في العجوزة
تعرف على أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم
الجزائري غربال يدير مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تطبيق إنستا باي.. خصائص جديدة للمستخدمين بالتحديث الأخير
رئيس جامعة الأزهر: الإمام الطيب.. زهد القائد وعدالة الإمام وهمّ الأمة
بعد وصفه ما يحدث في غزة بـ" الابادة الجماعية.. ادارج أسم جافيير بارديم بالقائمة السوداء
وزيرة التخطيط تبحث مع 'القومي للإعاقة' آليات دمج 11 مليون مواطن في خطط التنمية المستدامة
رفده من الشغل.. شاب يطعن مديره ثم ينهي حياته داخل مطعم بالعجوزة.. تفاصيل صادمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحديث جوي .. الأمطار تتلاشى ببعض المحافظات والرياح تضرب بقوة

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا بتحديثات حالة الطقس اليوم، الجمعة، تشير من خلال أحدث صور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس، إلى ظهور عددًا من الظواهر الجوية المؤثرة خلال الساعات المقبلة.

نشاط رياح يضرب المحافظات

أوضحت هيئة الأرصاد، أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال سيناء، على فترات متقطعة، في حين تتلاشى فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد، باستمرار نشاط الرياح خلال الطقس اليوم، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب البلاد وسيناء، حيث تتراوح سرعتها ما بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

احذروا البحر.. الأمواج عالية

أوضحت هيئة الأرصاد، أن اضطراب الرياح قد يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر.

ودعت هيئة الأرصاد، المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات الدورية للحالة الجوية.

الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

الراحل وائل الإبراشي

في ذكري رحيله.. وائل الإبراشي نضال القلم والشاشة في مواجهة الفساد

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

مايلي

5 ملايين دولار.. تطورات بمفاوضات الأهلي مع فيستون مايلي

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

محطات القطار الكهربائي

أحدث تصوير جوي لأعمال الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة - مطروح| شاهد

وفد نقابة البترول والكيماويات بتركيا خلال زياته للقاهرة

ماذا فعل وفد نقابة البترول والكيماويات التركية في القاهرة؟

وزيرة التخطيط ورئيس المجلس القومي لذوي الإعاقة

إيمان كريم تبحث إدراج ملف الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية

بالصور

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الرئيس ترامب
الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

