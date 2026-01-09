موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، وفق آخر صور الأقمار الصناعية، التي أظهرت تكاثر السحب المتوسطة والعالية على أغلب الأنحاء، سقوط أمطار خفيفة على غرب البلاد تزداد تدريجيًا خلال الساعات القادمة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.
وتتابع هيئة الأرصاد الجوية بشكل دوري ورصد حالة الطقس من خلال الأقمار الصناعية .
وتشهد البلاد حالة من الطقس الشتوي القاسي مع تحذيرات رسمية من موجة برد قوية تضرب مختلف المحافظات، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ونشاط شديد للرياح، واضطراب في حركة الملاحة البحرية، إلى جانب فرص لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة، في ظل تأثر البلاد بكتل هوائية باردة قادمة من مناطق شديدة البرودة.
وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، انخفاض كبير في درجات الحرارة وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من اليوم الجمعة.
وتتابع هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اعتباراً من يوم السبت ١٠ يناير حتى يوم الأربعاء ١٤ يناير ٢٠٢٦.
إنذار بحرى
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على كافة سواحل البحر المتوسط اعتبارا من الساعة الثانية صباحاً يوم الجمعة ٩ يناير حتى الساعة العاشرة صباحا ً من يوم السبت ١٠ يناير
درجات الحرارة المتوقعة ليوم غدٍ يوم الجمعة
وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة الموافق ٩ يناير ٢٠٢٦.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 18 11
العاصمة الجديدة 17 096
اكتوبر 17 10
بنهــــا 18 11
دمنهور 17 11
وادى النطرون 17 10
كفر الشيخ 16 09
بلطيم 17 10
المنصورة 18 11
الزقازيق 18 11
شبين الكوم 17 10
طنطا 17 09
دمياط 18 13
بورسعيد 18 14
الإسماعيلية 21 11
السويس 20 12
العريش 19 11
رفح 18 10
رأس سدر 22 12
نخل 18 08
كاترين 12 04
الطور 21 13
طابا 27 10
شرم الشيخ 24 16
الغردقة 22 14
الاسكندرية 18 12
العلمين 18 12
مطروح 17 11
السلوم 17 10
سيوة 16 08
رأس غارب 23 14
سفاجا 22 13
مرسى علم 25 16
شلاتين 27 20
حلايب 25 18
أبو رماد 26 15
مرسى حميرة 25 16
أبــــــرق 28 14
جبل علبة 28 14
رأس حدربة 25 16
الفيوم 19 09
بني سويف 19 09
المنيا 20 07
أسيوط 21 08
سوهاج 22 09
قنا 23 10
الأقصر 25 09
أسوان 31 11
الوادى الجديد 23 08
أبوسمبل 26 12