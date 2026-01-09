موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، وفق آخر صور الأقمار الصناعية، التي أظهرت تكاثر السحب المتوسطة والعالية على أغلب الأنحاء، سقوط أمطار خفيفة على غرب البلاد تزداد تدريجيًا خلال الساعات القادمة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وتتابع هيئة الأرصاد الجوية بشكل دوري ورصد حالة الطقس من خلال الأقمار الصناعية .

وتشهد البلاد حالة من الطقس الشتوي القاسي مع تحذيرات رسمية من موجة برد قوية تضرب مختلف المحافظات، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ونشاط شديد للرياح، واضطراب في حركة الملاحة البحرية، إلى جانب فرص لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة، في ظل تأثر البلاد بكتل هوائية باردة قادمة من مناطق شديدة البرودة.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، انخفاض كبير في درجات الحرارة وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من اليوم الجمعة.

وتتابع هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اعتباراً من يوم السبت ١٠ يناير حتى يوم الأربعاء ١٤ يناير ٢٠٢٦.

إنذار بحرى

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على كافة سواحل البحر المتوسط اعتبارا من الساعة الثانية صباحاً يوم الجمعة ٩ يناير حتى الساعة العاشرة صباحا ً من يوم السبت ١٠ يناير

درجات الحرارة المتوقعة ليوم غدٍ يوم الجمعة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة الموافق ٩ يناير ٢٠٢٦.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 18 11

العاصمة الجديدة 17 096

اكتوبر 17 10

بنهــــا 18 11

دمنهور 17 11

وادى النطرون 17 10

كفر الشيخ 16 09

بلطيم 17 10

المنصورة 18 11

الزقازيق 18 11

شبين الكوم 17 10

طنطا 17 09

دمياط 18 13

بورسعيد 18 14

الإسماعيلية 21 11

السويس 20 12

العريش 19 11

رفح 18 10

رأس سدر 22 12

نخل 18 08

كاترين 12 04

الطور 21 13

طابا 27 10

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 22 14

الاسكندرية 18 12

العلمين 18 12

مطروح 17 11

السلوم 17 10

سيوة 16 08

رأس غارب 23 14

سفاجا 22 13

مرسى علم 25 16

شلاتين 27 20

حلايب 25 18

أبو رماد 26 15

مرسى حميرة 25 16

أبــــــرق 28 14

جبل علبة 28 14

رأس حدربة 25 16

الفيوم 19 09

بني سويف 19 09

المنيا 20 07

أسيوط 21 08

سوهاج 22 09

قنا 23 10

الأقصر 25 09

أسوان 31 11

الوادى الجديد 23 08

أبوسمبل 26 12