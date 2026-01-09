قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع الدينار .. أسعار العملات العربية في مصر
شعبة الدخان تحسم الجدل حول زيادات الأسعار
موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا
ترامب: جزيرة جرينلاند لها أهمية استراتيجية واقتصادية للولايات المتحدة
الأمن السوري ينتشر في الأشرفية بحلب ويضبط أسلحة وذخائر تابعة لـ قسد
رئيسة فنزويلا: لسنا تابعين ولا خاضعين لأمريكا والولاء للرئيس مادورو
ارتفاع معدلات التشغيل بمطار القاهرة الدولي خلال ديسمبر 2025 محققا 3 ملايين راكب
في ذكري رحيله.. وائل الإبراشي نضال القلم والشاشة في مواجهة الفساد
السكة الحديد تقرر امتداد مسير قطار من الإسكندرية إلى سوهاج بدءا من الغد
سفير إيران لدى روسيا: سنواصل تطوير برنامجنا النووي
عناصر من إدارة الهجرة الأمريكية يطلقون النار على شخصين في بورتلاند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
قسم الأخبار

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، وفق آخر صور الأقمار الصناعية، التي أظهرت تكاثر السحب المتوسطة والعالية على أغلب الأنحاء، سقوط أمطار خفيفة على غرب البلاد تزداد تدريجيًا خلال الساعات القادمة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. 

وتتابع هيئة الأرصاد الجوية بشكل دوري ورصد حالة الطقس من خلال الأقمار الصناعية .

وتشهد البلاد حالة من الطقس الشتوي القاسي مع تحذيرات رسمية من موجة برد قوية تضرب مختلف المحافظات، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ونشاط شديد للرياح، واضطراب في حركة الملاحة البحرية، إلى جانب فرص لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة، في ظل تأثر البلاد بكتل هوائية باردة قادمة من مناطق شديدة البرودة.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، انخفاض كبير في درجات الحرارة وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من اليوم الجمعة.

وتتابع هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اعتباراً من يوم السبت ١٠ يناير حتى يوم الأربعاء ١٤ يناير ٢٠٢٦.

إنذار بحرى 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على كافة سواحل البحر المتوسط اعتبارا من الساعة الثانية  صباحاً يوم الجمعة ٩ يناير حتى الساعة العاشرة  صباحا ً من يوم السبت ١٠ يناير 

درجات الحرارة المتوقعة ليوم غدٍ يوم الجمعة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة الموافق ٩ يناير ٢٠٢٦.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 18 11

العاصمة الجديدة 17 096 

اكتوبر 17 10

بنهــــا 18 11 

دمنهور 17 11

وادى النطرون 17 10

كفر الشيخ 16 09

بلطيم 17 10

المنصورة 18 11 

الزقازيق 18 11 

شبين الكوم 17 10

طنطا 17 09

دمياط 18 13

بورسعيد 18 14

الإسماعيلية 21 11

السويس 20 12

العريش 19 11

رفح 18 10

رأس سدر 22 12

نخل 18 08

كاترين 12 04

الطور 21 13

طابا 27 10

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 22 14

الاسكندرية 18 12

العلمين 18 12

مطروح 17 11

السلوم 17 10

سيوة 16 08

رأس غارب 23 14

سفاجا 22 13

مرسى علم 25 16

شلاتين 27 20

حلايب 25 18

أبو رماد 26 15

مرسى حميرة 25 16

أبــــــرق 28 14 

جبل علبة 28 14

رأس حدربة 25 16

الفيوم 19 09

بني سويف 19 09

المنيا 20 07

أسيوط 21 08

سوهاج 22 09

قنا 23 10 

الأقصر 25 09

أسوان 31 11

الوادى الجديد 23 08

أبوسمبل 26 12

هيئة الأرصاد الجوية الأقمار الصناعية تكاثر السحب تكاثر السحب المتوسطة والعالية سقوط أمطار غرب البلاد حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب 2020 بلا حصانة خلال 3 أيام بعد القرار الجمهوري

الامطار

أبرد أيام السنة.. مصر تستقبل شهر طوبة غدا مع سقوط الأمطار

طوبة يضرب بقوة.. الأرصاد تطلق إنذارًا عاجلًا بسبب موجة برد غير مسبوقة

طوبة يضرب بقوة.. الأرصاد تطلق إنذارًا عاجلًا بسبب موجة برد غير مسبوقة

سامية محمود الحديدي

سامية الحديدي أصغر الأعضاء سنا في برلمان 2026 على منصة الجلسة الافتتاحية..تفاصيل

صرف معاشات شهر فبراير

حقيقة الزيادة الجديدة.. التأمينات الاجتماعية تعلن عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026

ترشيحاتنا

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

الدكتورة رحاب الفقي

لماذا نصدق الأبراج ونبني عليها أحلامنا؟ إجابة من استشاري صحة نفسية تغيّر حياتك

بالصور

طريقة عمل الفلافل العراقية

طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

فيديو

السبب الحقيقي في مرض لقاء سويدان

عملولي حملات تشويه.. لقاء سويدان تفتح قلبها لجمهورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد