مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم | فيديو

نشر موقع “صدى البلد” ، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6805 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5955 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5104 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 47640 جنيه.

ورصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد أسعار صرف العملات اليوم الجمعة 9 يناير، وجاءت كالتالي:

الدولار الأمريكي

شراء: 47.21 جنيه

بيع: 47.31 جنيه

اليورو

شراء: 55.11 جنيه

بيع: 55.23 جنيه

الجنيه الإسترليني

شراء: 63.45 جنيه

بيع: 63.61 جنيه

الريال السعودي

شراء: 12.59 جنيه

بيع: 12.61 جنيه

الدرهم الإماراتي

شراء: 12.85 جنيه

بيع: 12.88 جنيه



كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وأن بعض المناطق تشهد أمطار بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي، يكون معه كتل هوائية.

ولفتت إلى أن ما تتعرض له البلاد يصحبه رياح سرعتها تتراوح بين 40 إلى 60 كليو على الساعة، وأن نشاط الرياح يجعل المواطنين تشعر بالانخفاضات الكبيرة في درجات الحرارة ولذلك على الجميع الحذر.

وأشارت إلى أن نشاط الرياح قد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المحافظات، وأن هذا سينتج عنه انخفاض رؤية، وأن سرعات الرياح على البحر قد تصل إلى 70 كيلو.