قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 4 ملايين طالب خلال النصف الأول من 2025/2026
رسميا.. الوداد المغربي يعلن انضمام صلاح مصدق
المشاط: تطبيق دليل خطة التنمية المستجيبة للنوع لتمكين ذوي الإعاقة
علامة الصلاة.. حسين أبو حجاج يسترجع موقفا مؤثرا مع نور الشريف
كبار أفريقيا في مواجهة مصيرية.. 8 منتخبات تتصارع على المجد.. من يحقق اللقب القاري؟
القبض على حارس عقار تعدى على كلب بعصا خشبية في العجوزة
تعرف على أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم
الجزائري غربال يدير مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تطبيق إنستا باي.. خصائص جديدة للمستخدمين بالتحديث الأخير
رئيس جامعة الأزهر: الإمام الطيب.. زهد القائد وعدالة الإمام وهمّ الأمة
بعد وصفه ما يحدث في غزة بـ" الابادة الجماعية.. ادارج أسم جافيير بارديم بالقائمة السوداء
وزيرة التخطيط تبحث مع 'القومي للإعاقة' آليات دمج 11 مليون مواطن في خطط التنمية المستدامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم | فيديو

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد” ، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم 

الذهب
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6805 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5955 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5104 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 47640 جنيه.

ورصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد أسعار صرف العملات اليوم الجمعة 9 يناير، وجاءت كالتالي:

الدولار

الدولار الأمريكي

شراء: 47.21 جنيه

بيع: 47.31 جنيه

اليورو

شراء: 55.11 جنيه

بيع: 55.23 جنيه

الجنيه الإسترليني

شراء: 63.45 جنيه

بيع: 63.61 جنيه

الريال السعودي

شراء: 12.59 جنيه

بيع: 12.61 جنيه

الدرهم الإماراتي

شراء: 12.85 جنيه

بيع: 12.88 جنيه


كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

أرشيفية

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وأن بعض المناطق تشهد أمطار بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي، يكون معه كتل هوائية.

ولفتت إلى أن ما تتعرض له البلاد يصحبه رياح سرعتها تتراوح بين 40 إلى 60 كليو على الساعة، وأن نشاط الرياح يجعل المواطنين تشعر بالانخفاضات الكبيرة في درجات الحرارة ولذلك على الجميع الحذر.

وأشارت إلى أن نشاط الرياح قد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المحافظات، وأن هذا سينتج عنه انخفاض رؤية، وأن سرعات الرياح على البحر  قد تصل إلى 70 كيلو.

أسعار الذهب الذهب الذهب والدولار الطقس حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

الراحل وائل الإبراشي

في ذكري رحيله.. وائل الإبراشي نضال القلم والشاشة في مواجهة الفساد

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

مايلي

5 ملايين دولار.. تطورات بمفاوضات الأهلي مع فيستون مايلي

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ترشيحاتنا

فاهيتا الدجاج

فاهيتا الدجاج على أصولها.. وصفة مختلفة بطعم المطاعم في بيتك

بطاقة التموين

في دقائق من البيت.. طريقة تحديث بطاقة التموين أونلاين 2026

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026

بالصور

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
الرئيس ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد