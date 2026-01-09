قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلغاء 300 رحلة.. الثلوج تعطل حركة الطيران في روسيا
حصن الأمان للمصريين.. 66 عامًا على وضع حجر الأساس لـ السد العالي
القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تيسيرات جديدة من الإصلاح الزراعي.. وقف المحاضر الجنائية ضد المنتفعين الجادين في السداد
6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم
وظائف خالية برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه.. قدم الآن
الإفراط في غسل الشعر يسبب جفاف فروة الرأس وتقصفه.. تفاصيل
مبادرة "بُناة مصر الرقمية".. بوابتك نحو الاحتراف التقني
الأوقاف تفتتح 21 مسجدًا اليوم الجمعة
استعراض فرص الاستثمار ومناخ الأعمال في مصر مداخل جامعة هارفارد .. تفاصيل
الظلام الدامس يضرب فرنسا وبريطانيا بسبب العاصفة غورتي
التركيبة الكاملة لمجلس النواب الجديد.. إنفوجراف
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 9-1-2026 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 أمس الخميس، بزيادة قدرها 50 جنيهًا. 

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب مسجلًا زيادة قدرها 400 جنيه، وذلك وفقًا لمتوسط أسعار الذهب بمحلات الصاغة في مصر دون احتساب المصنعية.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في مصر

عيار 24 سجل 6835 جنيهًا للبيع و6810 جنيهات للشراء.

عيار 22 سجل 6265 جنيهًا للبيع و6245 جنيهًا للشراء.

عيار 21 سجل 5980 جنيهًا للبيع و5960 جنيهًا للشراء.

عيار 18 سجل 5125 جنيهًا للبيع و5110 جنيهات للشراء.

عيار 14 سجل 3985 جنيهًا للبيع و3975 جنيهًا للشراء.

عيار 12 سجل 3415 جنيهًا للبيع و3405 جنيهات للشراء.

الأونصة سجلت 212570 جنيهًا للبيع و211860 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب سجل 47840 جنيهًا للبيع و47680 جنيهًا للشراء.

الأونصة بالدولار سجلت 4469.27 دولارًا.

سجل جرام الذهب عيار 24، الأعلى قيمة بين الأعيرة، 6835 جنيهًا للبيع و6810 جنيهات للشراء في تعاملات اليوم بمحلات الصاغة.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 6265 جنيهًا للبيع مقابل 6245 جنيهًا للشراء، محافظًا على مستواه المرتفع مقارنة بالأيام السابقة.

أما جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، فقد سجل 5980 جنيهًا للبيع و5960 جنيهًا للشراء، محققًا زيادة واضحة مقارنة بسعره أمس.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5125 جنيهًا للبيع و5110 جنيهات للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 3985 جنيهًا للبيع و3975 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 3415 جنيهًا للبيع و3405 جنيهات للشراء، في حين سجل سعر الجنيه الذهب 47840 جنيهًا للبيع و47680 جنيهًا للشراء، مع تسجيل الأونصة عالميًا 4469.27 دولارًا.

