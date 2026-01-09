سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم

أغلق سعر الذهب أمس علي ارتفاع محلي و عالمي، إذ سجل عيار 21 الأكثر شيوعا زيادة بقيمة 45 جنيها، فيما صعدت سعر الأوقية بنحو 13 دولارا.

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب وتحركاته في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 9 يناير 2026 وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر يوم الجمعة

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6835 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6819 جنيها.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 6265 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 6245 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 5980 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 5960 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5125 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5110 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3985 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3975 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى3415 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3405 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 47840 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 47680 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 212570 جنيها.

سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 211860 جنيها.

سعر الذهب عالميا

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4476.78 دولار أمريكي.