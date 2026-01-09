قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرز مباريات اليوم الجمعة 9-1-2026 والقنوات الناقلة
ندب الطب الشرعي لتشريح جثامين المتوفين باشتباه تسمم بشبرا الخيمة
الطقس اليوم.. موجة غير مستقرة وأمطار غزيرة تضرب المحافظات
منتخب مصر يختتم استعداداته لموقعة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: التشكيك في مؤسسات الدولة مخطط واضح لدعاة الفوضى.. وزير الخارجية: مصر تتحرك على كافة الأصعدة لتنفذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
إعلان نتيجة 27 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب.. غدًا
رسميًا.. زيادة المرتبات 2025 لموظفي الحكومة في هذا الموعد
ترامب: لست بحاجة إلى القانون الدولي.. أخلاقي وحدها تستطيع إيقافي
إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
علياء فوزى

أغلق سعر الذهب أمس علي ارتفاع محلي و عالمي، إذ سجل عيار 21 الأكثر شيوعا زيادة بقيمة 45 جنيها، فيما صعدت سعر الأوقية بنحو 13 دولارا.

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب وتحركاته في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 9 يناير 2026 وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر يوم الجمعة   

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر  بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6835 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6819 جنيها.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام  الذهب عيار 22 إلى 6265 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22  نحو 6245 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 5980 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 5960 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم  5125 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم  إلى 5110 جنيهات. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3985 جنيهًا. 

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم  3975  جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12  اليوم إلى3415 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12  اليوم 3405 جنيها.  

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع  الجنيه الذهب اليوم حوالي  47840  جنيهًا.

وصل  سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 47680  جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 212570  جنيها.

سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 211860  جنيها.

سعر الذهب عالميا 

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4476.78   دولار أمريكي.

