أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. اعرف الجنيه والسبيكة بكام؟

تشهد أسعار الذهب اليوم استقراراً محدوداً في السعر محلياً وعالمياً، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما شهدت هبوطاً كبيا خلال الاسبوع الماضي، في ظل حالة ترقّب واسعة لعدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية المنتظر صدورها هذا الأسبوع.

نستعرض لكم في السطور التالية اسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19 نوفمبر2025 ..

سعر الذهب عيار 24 اليوم

وسجل الذهب عيار 24 سعر البيع 6274.25 جنيه، وسعر الشراء 6217.25 جنيه، بارتفاع 5.75 جنيه، ليظل الخيار المفضل للمستثمرين والمشترين الباحثين عن المعدن الأعلى نقاءً.

سعر عيار 21 اليوم

بينما سجل الذهب عيار 21 سعر البيع 5490 جنيها، وسعر الشراء 5440 جنيها

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18 اليوم

أما عيار 18، فقد وصل سعر البيع إلى 4705.75 جنيه، وسعر الشراء 4662.75 جنيه

سعر الذهب عيار 14

فيما بلغ الذهب عيار 14 سعر البيع 3660 جنيها وسعر الشراء 3626.75 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر جنيه الذهب اليوم 43920 جنيهًا للبيع، و43520 جنيهًا للشراء، بارتفاع 40 جنيهًا، ويُستخدم عادة لتقدير قيمة الصفقات الذهبية الصغيرة والمتوسطة، كما يعتبر معيارًا شائعًا لدى التجار والمستثمرين.

سعر الذهب عالميًا بالدولار



سجل سعر الذهب في العقود الفورية مستوى 4092.18 دولار للأوقية، فيما بلغ سعر العقود الآجلة 4093.36 دولار للأوقية.

أسعار سبائك الذهب اليوم



وقد سجلت أصغر سبيكة عيار 24 من بي تي سي 6855 جنيهًا، بينما بلغت سبيكة الذهب الكبيرة 206030 جنيهًا.