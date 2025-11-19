قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب
ترامب يكشف آخر موعد للرد الأوكراني على خطة السلام
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. اعرف الجنيه والسبيكة بكام؟

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
رشا عوني

تشهد أسعار الذهب اليوم استقراراً محدوداً في السعر محلياً وعالمياً، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما شهدت هبوطاً كبيا خلال الاسبوع الماضي، في ظل حالة ترقّب واسعة لعدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية المنتظر صدورها هذا الأسبوع.

نستعرض لكم في السطور التالية اسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19 نوفمبر2025 ..

سعر الذهب عيار 24 اليوم

وسجل الذهب عيار 24 سعر البيع 6274.25 جنيه، وسعر الشراء 6217.25 جنيه، بارتفاع 5.75 جنيه، ليظل الخيار المفضل للمستثمرين والمشترين الباحثين عن المعدن الأعلى نقاءً.

سعر عيار 21 اليوم

بينما سجل الذهب عيار 21 سعر البيع 5490 جنيها، وسعر الشراء 5440 جنيها

أسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18 اليوم

أما عيار 18، فقد وصل سعر البيع إلى 4705.75 جنيه، وسعر الشراء 4662.75 جنيه

سعر الذهب عيار 14

 فيما بلغ الذهب عيار 14 سعر البيع 3660 جنيها وسعر الشراء 3626.75 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وسجل سعر جنيه الذهب اليوم 43920 جنيهًا للبيع، و43520 جنيهًا للشراء، بارتفاع 40 جنيهًا، ويُستخدم عادة لتقدير قيمة الصفقات الذهبية الصغيرة والمتوسطة، كما يعتبر معيارًا شائعًا لدى التجار والمستثمرين.

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عالميًا بالدولار


سجل سعر الذهب في العقود الفورية مستوى 4092.18 دولار للأوقية، فيما بلغ سعر العقود الآجلة 4093.36 دولار للأوقية.

أسعار سبائك الذهب اليوم 


وقد سجلت أصغر سبيكة عيار 24 من بي تي سي 6855 جنيهًا، بينما بلغت سبيكة الذهب الكبيرة 206030 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

