رحيل المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

أكدت الإعلامية لما جبريل، أنا مش مصدقة أنه تيجي اللحظة التي اترك فيها العمل في قناة "اكسترا نيوز" معلقة “المحطة دي كانت بيتي وكنت بقعد فيها أكتر ما بقعد في بيتي”.

وقالت لما جبريل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه “أشكر كل زملائي في اكسترا نيوز وافتخر أنه عملت في القناة، واشكر الشركة المتحدة على دعمي وامانها بي، واعتبرها مدرستي”.

وتابعت الإعلامية لما جبريل، أنه “أنا مش مصدقة أني بودع فيها زملائي على الهواء، مؤكدة أنه ترطني علاقة صداقات قوية مع زملائي في القناة والذي اعتبرهم أخواتي”.

وأشارت لما جبريل إلى أن "إكسترا نيوز أمنت بي أكثر من إيماني بنفسي وعمري ما هنسى لحظات عملي فيها وأشكر إكسترا نيوز والمتحدة.