أبرزها مصر.. 4 دول تلعب دور الضامن لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة

قالت الإعلامية لما جبريل، موفدة قناة "إكسترا نيوز" من شرم الشيخ، إن المدينة تعيش أجواءً استثنائية تزامناً مع انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام، وسط استقبال وفود رفيعة المستوى من أكثر من 25 دولة.

وأوضحت جبريل، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن شرم الشيخ، التي توصف بـ"مدينة السلام"، تتزين في أبهى صورها لاستضافة هذا الحدث التاريخي، مشيرة إلى أن الاستعدادات الأمنية والتنظيمية تسير على أعلى مستوى، وأن معظم الوفود الدبلوماسية وصلت بالفعل، فيما يُنتظر وصول رؤساء الدول والحكومات خلال الساعات المقبلة.

وأكدت أن جدول أعمال القمة يشمل توقيع المرحلة الأولى من اتفاق غزة، الذي يُعد محطة فارقة في تاريخ المنطقة، متوقعة وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ظهر الغد، حيث سيلقي كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي، قبل أن يتوجه إلى شرم الشيخ للمشاركة في الجلسات الرسمية للقمة.

وأضافت جبريل أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأكدت مشاركته في القمة، كما أشارت إلى أن هناك أربع دول ستلعب دور "الضامن" لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، وهي: مصر، والولايات المتحدة، وقطر، وتركيا.

ولفتت إلى الزخم الدبلوماسي الكبير في المدينة، مشيرة إلى أن السفراء وممثلي الدول المشاركة يجرون تحضيرات دقيقة في موقع انعقاد القمة، ويشرفون على ترتيبات مشاركة القادة والزعماء، في ظل إجراءات تأمين مشددة وانتشار كثيف للمركبات الدبلوماسية.

