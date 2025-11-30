صرخة مرضى وثورة وزير.. القصة الكاملة لأزمة رسوم إضافية بمعهد جوستاف روسي

هنجيب منين فلوس احنا بتيجي ناخد الجلسات ونستلف فلوس المواصلات … بهذه الكلمات بدأت صرخة مرضي الأورام بمعهد جوستاف روسي بعد قرار الإدارة بفرض رسوم 300 جنيه الاستشاري و150 جنيها للأخصائي .

البداية ..الصحة تعلن التعاقد مع معهد جوستاف روسي

أعلنت وزارة الصحة والسكان منذ ما يقرب من عام تقريبا الشراكة مع معهد جوستاف روسي لإدارة وتشغيل مستشفي السلام هرمل ، ضمن مشروعات الشراكة مع المعاهد والمستشفيات العالمية من أجل الارتقاء بالخدمات الصحية .

المعهد ملزم بتقديم الخدمات الصحية بجودة عالية لمرضي نفقة الدولة والتأمين الصحي

وتضمنت بنود التعاقد أن يلتزم المعهد بتقديم الخدمات بجودة عالية وبنفس درجة الاقتصادي لمرضي نفقة الدولة والتأمين الصحي دون تحميل المريض أي أعباء وذلك بنسبة 70٪ وفقا للعقد المبرم بين الطرفين

إدارة جوستاف روسي تفاجئ المرضي

منذ أيام قليلة فاجئت إدارة معهد جوستاف روسي المرضي بإعلان عن فرض رسوم علي المرضي الراغبين في الكشف وذلك بواقع 300 جنيها لكشف الاستشاري و150 جنيها لكشف الاخصائي ، وذلك حسبما أعلنت إدارة المعهد أن تلك الخطوة في إطار تقنين تلك الخدمات.

أنين المرضى يصل للوزير ويتخذ خطوات عاجل

نائب رئيس الوزراء - وزير الصحة يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، رفضه القاطع لمقترح مستشفى جوستاف روسي مصر (هرمل سابقًا) بتحصيل 150 جنيهًا، لكشف الأخصائي و300 جنيه للاستشاري، وذلك من مرضى نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث لوزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير جاء خلال اجتماع عاجل عقد مع إدارة جوستاف روسي، مؤكدا أن المستشفى ملزم تعاقديًا بتقديم الخدمة كاملة وبجودة عالية لـ70% من المرضى دون أي رسوم كشف إضافية.

وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار، كلف الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للشئون العلاجية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة بمتابعة التنفيذ ميدانيًا خلال 24 ساعة، مع التأكيد على المساءلة الفورية لأي مخالفة، مشددا على أنه لا مساس بحق المواطن في العلاج المجاني على نفقة الدولة.

شكر للدولة المصرية

عقب خروج بيان وزير الصحة والسكان علق المرضي بتوجيه كلمات من الشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء علي استجابته العاجلة لطلباتهم المشروعة التي ستخفف الأعباء عليهم لاسيما أنهم غير قادرين علي تحمل تلك الفروق في الكشف المعتاد والذي يعد كشف شهري للحصول علي العلاج أو انتهاء مرحلة من مراحل العلاج .