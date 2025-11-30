احمي نفسك من الفيروس.. أقوى مشروبات لمواجهة البرد وكورونا

أقوى مشروب للبرد .. مع موجة انتشار الأنفلونزا الموسمية ودور البرد مؤخراً، يعاني الكثير من الإصابة بنزلة برد حادة قبل بدء الشتاء رسمياً ، ويحتاج الجسم خلال هذه الفترة لعناية خاصة والاهتمام بالنظام الغذائي وتناول أكلات ترفع المناعة و مشروبات للبرد بشكل يومي تحمي الجسم من أي عدوى أو فيروس .

وبمناسبة انتشار دور البرد و الانفلونزا الموسمية و فيروس كورونا ، نستعرض لكم أقوى مشروبات لعلاج البرد يمكنك تناولها في المنزل واعتمادها يومياً لحماية نفسك من نزلة البرد المنتشرة ..

أقوى مشروب للبرد

مشروب الزنجبيل بالليمون مشرو مثالي لمقاومة نزلات البرد، ويعمل كمضاد طبيعي للالتهابات، حيث يحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين "سي"، الذي يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء، ويُنصح بتناول هذا المشروب دافئًا لتحفيز الدورة الدموية وتخفيف احتقان الحلق.

اقوى مشروب للبرد

الليمون والعسل

يعتبر علاج طبيعي الممتاز لنزلات البرد والإنفلونزا، حيث يساعد ذلك على تخفيف احتقان الأنف والحلق وتحسين التنفس.

مشروب لاحتقان الزور

عصير يرفع المناعة في الشتاء

ومن أسهل وأكثر الوصفات السهلة التي يمكنك اعتمادها في فصل الشتاء، هو عصير البرتقال بالجزر، حيث يعتبر أفضل مشروب يرفع المناعة ، وهو مزيجًا رائعًا لتعزيز الصحة العامة، فالبرتقال غني بفيتامين "سي"، والجزر يحتوي على البيتا كاروتين، الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين "أ".

عصير البرتقال بالجزر

علاج البرد بمشروب سحرى

لـ علاج البرد يمكن تحضير قدر مملوء بـ 2 إلى 3 أكواب من الماء على نار متوسطة، أضف المكونات التالية إلى الماء:

½ ليمونة ـــــ بالقشر اعصرها في الوعاء قبل أن تضعيها فيه.

½ برتقالة — استخدم نفس الإجراء الذي استخدمته لليمون.

قطعة من الزنجبيل الطازج — قم بتقطيعه إلى شرائح رقيقة بالقشر بعد غسله جيداً.

3-4 حبات من القرنفل

نعناع

العسل

مشروب سحري لعلاج البرد

الطريقة

اترك المشروب يغلي لمدة 10 دقائق، ثم استخدم مصفاة لالتقاط كل القطع، واسكب السائل في كوب فوق النعناع، اتركه منقوعًا لمدة خمس دقائق تقريبًا، ثم أخرج النعناع وأضف بعض العسل.

القرنفل مع أي مشروب ساخن

يعد القرنفل من أهم الأعشاب التي تعمل على وقاية الجسم من الالتهابات ويقوي المناعة وخاصة أثناء نزلات البرد، وذلك بسبب احتوائه على مضادات أكسدة، كما أن القرنفل يعزز من صحة الجهاز التنفسي.