البحوث الفلكية تعلن.. متى يبدأ فصل الشتاء رسميا؟
ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا
تهتك في الاعصاب الشعيرية للعين| آيتن عامر تكشف تفاصيل مرضها
تراجع جديد .. سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم
خطوات استخراج تراخيص البناء 2025 والأدوار المسموح بها بعد التعديل
خاص| أول صور لأحد المختطفين في مالي.. وابن خالته لـ “صدى البلد”: تم استيقافه أثناء توجهه لمصر.. والجهود أعادته لحضن زوجته وابنته
حكم خلع الحجاب.. أمين الإفتاء: هو عبادة وليس عادة قابلة للتغيير
كاش باك 10 آلاف جنيه.. إجراءات تقسيط السيارة البديلة للتوكتوك وسعرها
غادة والى: المخدرات الصناعية تدمر الصحة العامة بسرعة شديدة جدا
لميس الحديدي توجه رسالة للناخبين: اختار المرشح الصالح دون مال سياسي
الافراج عنهم بكفالة 50 ألف جنيه.. مصدر يكشف تفاصيل القبض على الاكيلانس وسلطانجى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

احمي نفسك من الفيروس.. أقوى مشروبات لمواجهة البرد وكورونا

اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد
رشا عوني

أقوى مشروب للبرد .. مع موجة انتشار الأنفلونزا الموسمية ودور البرد مؤخراً، يعاني الكثير من الإصابة بنزلة برد حادة قبل بدء الشتاء رسمياً ، ويحتاج الجسم خلال هذه الفترة لعناية خاصة والاهتمام بالنظام الغذائي وتناول أكلات ترفع المناعة و مشروبات للبرد بشكل يومي تحمي الجسم من أي عدوى أو فيروس . 

وبمناسبة انتشار دور البرد و الانفلونزا الموسمية و فيروس كورونا ، نستعرض لكم أقوى مشروبات لعلاج البرد يمكنك تناولها في المنزل واعتمادها يومياً لحماية نفسك من نزلة البرد المنتشرة .. 

أقوى مشروب للبرد 

مشروب الزنجبيل بالليمون مشرو مثالي لمقاومة نزلات البرد، ويعمل كمضاد طبيعي للالتهابات، حيث يحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين "سي"، الذي يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء، ويُنصح بتناول هذا المشروب دافئًا لتحفيز الدورة الدموية وتخفيف احتقان الحلق.

للتعافي من نزلة البرد خلال يومين.. تناول هذه المشروبات | مصراوى
اقوى مشروب للبرد

الليمون والعسل

يعتبر علاج طبيعي الممتاز لنزلات البرد والإنفلونزا، حيث يساعد ذلك على تخفيف احتقان الأنف والحلق وتحسين التنفس.

أعشاب طبيعية تحميك من برد الشتاء.. منها الزنجبيل والينسون - اليوم السابع
مشروب لاحتقان الزور

عصير يرفع المناعة في الشتاء

ومن أسهل وأكثر الوصفات السهلة التي يمكنك اعتمادها في فصل الشتاء، هو عصير البرتقال بالجزر، حيث يعتبر أفضل مشروب يرفع المناعة ، وهو مزيجًا رائعًا لتعزيز الصحة العامة، فالبرتقال غني بفيتامين "سي"، والجزر يحتوي على البيتا كاروتين، الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين "أ".

أقوى مشروب سحري في هاد البرد / مشروب الطاقة صحي طبيعي لعلاج نزلات البرد والزكام للكبار والصغار 💪💪
عصير البرتقال بالجزر

علاج البرد بمشروب سحرى

لـ علاج البرد يمكن تحضير قدر مملوء بـ 2 إلى 3 أكواب من الماء على نار متوسطة، أضف المكونات التالية إلى الماء:

½  ليمونة ـــــ بالقشر اعصرها في الوعاء قبل أن تضعيها فيه.

½  برتقالة — استخدم نفس الإجراء الذي استخدمته لليمون.

قطعة من الزنجبيل الطازج — قم بتقطيعه إلى شرائح رقيقة بالقشر بعد غسله جيداً.

3-4  حبات من القرنفل

نعناع

العسل

وداعا لنزلات البرد.. إليك أبرز المشروبات المنزلية لتعزيز المناعة في فصل الشتاء - شبكة مصدر الاخبارية
مشروب سحري لعلاج البرد

الطريقة

اترك المشروب يغلي لمدة 10 دقائق، ثم استخدم مصفاة لالتقاط كل القطع، واسكب السائل في كوب فوق النعناع، اتركه منقوعًا لمدة خمس دقائق تقريبًا، ثم أخرج النعناع وأضف بعض العسل.

القرنفل مع أي مشروب ساخن

يعد القرنفل من أهم الأعشاب التي تعمل على وقاية الجسم من الالتهابات ويقوي المناعة وخاصة أثناء نزلات البرد، وذلك بسبب احتوائه على مضادات أكسدة، كما أن القرنفل يعزز من صحة الجهاز التنفسي.

أقوى مشروب للبرد انتشار دور البرد الانفلونزا الموسمية فيروس كورونا عصير يرفع المناعة

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

ماجدة أشرف ضحية زوجها

ولا مليون راجل.. ماجدة انتقمت من زوجها وسجنته بعد تسريب فيديوهاتها

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

تصادم

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي السريع بـ قها

الحادث

إصابة سائق بسحجات متفرقة بالجسد إثر إنقلاب ميني باص بزهراء المعادي

جنى

تجديد حبس المتهمة بدهس طالبة الشروق

بالصور

احمي نفسك من الفيروس.. أقوى مشروبات لمواجهة البرد وكورونا

اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

تكريم محمد رضوان في ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

محمد رضوان
محمد رضوان
محمد رضوان

صرف معاشات ديسمبر 2025 بأخر زيادة خلال ساعات.. تفاصيل

موعد صرف معاشات ديسمبر2025
موعد صرف معاشات ديسمبر2025
موعد صرف معاشات ديسمبر2025

عمرو عبد الجليل وأدوار الشر

هسيب التمثيل.. عمرو عبد الجليل يعبر عن غضبه بسبب أدوار الشرير

المضبوطات

ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

