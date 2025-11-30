منتشرين بقوة.. أعراض كورونا والأنفلونزا الموسمية ونصائح مجربة للعلاج

حالة من الهلع والذعر منتشرن بين المواطنين والأمهات بشكل خاص بعد تخوفات من انتشار فيروس جديد في مصر، بعدما أصيب العديد من الأطفال بالمدارس بحالة تعب شديدة مؤخراً، وهو ما أثار الجدل حول احتمالية وجود فيروس جديد في المدارس.

الصحة : لا يوجد فيروس جديد في مصر

الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، علق على كل ما يتردد حول وجود فيروس جديد قاتل فى مصر، واحتمالية تعطيل الدراسة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إذا كان فى فيروس كان انتشر والدولة أعلنت عنه، وغير صحيح كل ما يتم تداوله من شائعات حول وجود فيروس قاتل أو جديد أو مخفى فى مصر.

حقيق انتشار فيروس في مصر

الصحة : انتشار كورونا والأنفلونزا مؤخراً بقوة

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، فى برنامج «الحكاية»، على قناة «إم بى سى مصر»، أن الفيروسات الموجودة هى الأنفلونزا وكورونا والتنفسية التى تنتشر فى مثل هذا التوقيت من كل سنة.

ما هي أعراض كورونا في الوقت الحالي؟

غالبا ما تظهر الأعراض المعتادة لكوفيد 19 بعد مدة تتراوح بين يومين إلى 14 يومًا من التعرض للفيروس.

ويمكن أن تشمل الأعراض ما يأتي:

السعال الجاف.

ضيق النفس.

فقدان حاسة التذوق أو الشم.

التعب الشديد، أو الإرهاق.

أعراض هضمية مثل اضطراب المعدة أو القيء أو ليونة البراز (الإسهال).

الألم، كالصداع وآلام الجسم أو العضلات.

حُمَّى أو قشعريرة.

أعراض شبيهة بالزكام، مثل الاحتقان أو سيلان الأنف أو التهاب الحلق.

أعراض الإنفلونزا الجديدة

تتمثل أعراض الإنفلونزا الموسمية في ظهور مفاجئ للحمى، السعال، التهاب الحلق، انسداد أو سيلان الأنف، آلام العضلات والجسم، الصداع، والإرهاق الشديد.

‎قد يصاب البعض بالقيء والإسهال أيضاً، وتختلف حدة الأعراض من خفيفة إلى شديدة، وتظهر عادة بشكل مفاجئ بعد يومين من الإصابة بالفيروس.

ما علاج الإنفلونزا الموسمية؟

لا تحتاج الإنفلونزا الموسمية عادةً إلى سلسلة من العلاجات، فقط يحتاج الجسم إلى:

* تناول كميات وفيرة من السوائل والمياه للحفاظ على الجسم من الجفاف.

* الحصول على قسط وفير من النوم والراحة لمساعدة جهازك المناعي على محاربة الفيروس.

* استخدام البخاخات التي تحتوي على ماء البحر في تخفيف احتقان الأنف إذا وُجد.