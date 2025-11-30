قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تتصدر العالم في كاراتيه ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثالثة
منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يفوز بذهبية كأس العالم تحت 20 سنة
إسبانيا.. احتجاجات حاشدة في مدريد لإسقاط حكومة بيدرو سانشيز
حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد
السويسريون يرفضون أداء النساء للخدمة في الجيش
رئيس الوزراء يتابع توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
ميسي يحطم رقم بوشكاش ويصبح ملك التمريرات الحاسمة في تاريخ كرة القدم
الوطنية للانتخابات: جدول زمنى خاص لإجراء الانتخابات بـ29 دائرة ألغتها الإدارية العليا
وزير الرياضة يبحث مع مفتي الجمهورية سبل تعزيز التعاون المشترك .. صور
روح الراحل أحمد رفعت تسيطر على نجوم منتخب مصر في كأس العرب.. تفاصيل
وزير الرياضة لـ المفتي: حريصون على التصدي معا للظواهر السلبية التي تواجه الشباب
رئيس الوزراء يتابع عمليات تطوير المناطق المحيطة بمنطقة هضبة الأهرامات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

منتشرين بقوة.. أعراض كورونا والأنفلونزا الموسمية ونصائح مجربة للعلاج

اعراض كورونا والانفلونزا
اعراض كورونا والانفلونزا
رشا عوني

حالة من الهلع والذعر منتشرن بين المواطنين والأمهات بشكل خاص بعد تخوفات من انتشار فيروس جديد في مصر، بعدما أصيب العديد من الأطفال بالمدارس بحالة تعب شديدة مؤخراً، وهو ما أثار الجدل حول احتمالية وجود فيروس جديد في المدارس.

الصحة : لا يوجد فيروس جديد في مصر

 الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، علق على كل ما يتردد حول وجود فيروس جديد قاتل فى مصر، واحتمالية تعطيل الدراسة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إذا كان فى فيروس كان انتشر والدولة أعلنت عنه، وغير صحيح كل ما يتم تداوله من شائعات حول وجود فيروس قاتل أو جديد أو مخفى فى مصر.

ما هى مدة استمرار أعراض فيروس كورونا؟ - اليوم السابع
حقيق انتشار فيروس في مصر

الصحة : انتشار كورونا والأنفلونزا مؤخراً بقوة

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، فى برنامج «الحكاية»، على قناة «إم بى سى مصر»، أن الفيروسات الموجودة هى الأنفلونزا وكورونا والتنفسية التى تنتشر فى مثل هذا التوقيت من كل سنة.

أعراض فيروس كورونا

 

  • ارتفاع في الحرارة الى 38 درجة مئوية أو أكثر
  • سعال
  • صعوبة في التنفس
  • تعب
  • ضعف
  • ألم في الحلق
  • آلام في العضلات
  • صداع
  • فقدان حاسة الذوق أو الشم 

ما هي أعراض كورونا في الوقت الحالي؟

غالبا ما تظهر الأعراض المعتادة لكوفيد 19 بعد مدة تتراوح بين يومين إلى 14 يومًا من التعرض للفيروس.

ويمكن أن تشمل الأعراض ما يأتي:

  • السعال الجاف.
  • ضيق النفس.
  • فقدان حاسة التذوق أو الشم.
  • التعب الشديد، أو الإرهاق.
  • أعراض هضمية مثل اضطراب المعدة أو القيء أو ليونة البراز (الإسهال).
  • الألم، كالصداع وآلام الجسم أو العضلات.
  • حُمَّى أو قشعريرة.
  • أعراض شبيهة بالزكام، مثل الاحتقان أو سيلان الأنف أو التهاب الحلق.
تعرف على العلامات المبكرة لأعراض كورونا طويلة الأمد.. أبرزها السعال المستمر - اليوم السابع
اعراض كورونا

أعراض الأنفلونزا الموسمية 

* ارتفاع في درجة الحرارة.
* سُعال جاف، يمكن أن يمتد إلى أسبوعين.
* صداع.
* آلام في عضلات الجسم و توعك.
* احتقان الحلق.
* سيلان الأنف.

أعراض الإنفلونزا الجديدة 

تتمثل أعراض الإنفلونزا الموسمية في ظهور مفاجئ للحمى، السعال، التهاب الحلق، انسداد أو سيلان الأنف، آلام العضلات والجسم، الصداع، والإرهاق الشديد. 
‎قد يصاب البعض بالقيء والإسهال أيضاً، وتختلف حدة الأعراض من خفيفة إلى شديدة، وتظهر عادة بشكل مفاجئ بعد يومين من الإصابة بالفيروس. 

طرق الرعاية المنزلية لتخفيف أعراض كورونا الخفيفة - اليوم السابع
اعراض الانفلونزا الموسمية

ما علاج الإنفلونزا الموسمية؟

لا تحتاج الإنفلونزا الموسمية عادةً إلى سلسلة من العلاجات، فقط يحتاج الجسم إلى:
* تناول كميات وفيرة من السوائل والمياه للحفاظ على الجسم من الجفاف.
* الحصول على قسط وفير من النوم والراحة لمساعدة جهازك المناعي على محاربة الفيروس.
* استخدام البخاخات التي تحتوي على ماء البحر في تخفيف احتقان الأنف إذا وُجد.

انتشار فيروس جديد في مصر فيروس جديد انتشار فيروس جديد أعراض فيروس كورونا أعراض الأنفلونزا الموسمية

منتشرين بقوة.. أعراض كورونا والأنفلونزا الموسمية ونصائح مجربة للعلاج

