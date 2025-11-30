أيهما أفضل .. هاتف Vivo X300 Pro أم Xiaomi 15 Ultra ولماذا؟

يبرز هاتفا Vivo X300 Pro وXiaomi 15 Ultra كخيارين رائدين قويين، يستهدفان المستخدمين الذين يبحثون عن أداء متميز، وكاميرات فائقة الجودة، وقيمة طويلة الأجل.

تعد هذه المقارنة مهمة لأن كلا الهاتفين يستهدفان فئات مختلفة من المشترين: إذ يجذب Vivo من يبحثون عن مزايا عملية متوازنة بسعر في متناول الجميع، بينما يركز Xiaomi على هواة التصوير والمستخدمين المحترفين الذين يبحثون عن أفضل الأجهزة المتاحة على الإطلاق. يساعد فهم أوجه الاختلاف بين الهاتفين المشترين على اختيار الهاتف الرائد الذي يُلبي احتياجاتهم.

هاتفا Vivo X300 Pro وXiaomi 15 Ultra



التصميم والعرض

يتبنى كلا الهاتفين الذكيين نهجًا فاخرًا، لكنهما يعبران عنه بشكل مختلف. يتميز هاتف Vivo X300 Pro بتصميم أنيق وعصري مع لمسة جمالية من الزجاج النقي، بينما يقدم هاتف Xiaomi 15 Ultra تصميمًا أكثر متانة، مُركزًا على التصوير، بفضل مواده المُعززة وغطاء خلفي

يبدو تصميم هاتف Xiaomi أكثر احترافية، خاصةً للمستخدمين الذين يُعطون الأولوية للقبضة والمتانة، بينما يتميز هاتف Vivo بتصميم أكثر أناقةً ودقةً لراحة الاستخدام اليومي. كلا الهاتفين مقاومان تمامًا للماء، مما يُعزز من ثقتهم في الاستخدام طويل الأمد.

جودة العرض

تُركز شاشة AMOLED من Vivo على السطوع الفائق وقدرات HDR السلسة، مما يمنحها أفضلية للرؤية الخارجية والمحتوى النابض بالحياة. تُقدم Xiaomi شاشة أكثر وضوحًا تُناسب المستخدمين الذين يُقدّرون التفاصيل الدقيقة والوضوح.

يبدو ضبط ألوان Xiaomi أكثر سينمائية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمشاهدة الأفلام أو للمبدعين الذين يبحثون عن مظهر أقرب إلى الواقع. مع ذلك، تتميز Vivo براحة العين بفضل تقنية التعتيم PWM عالية التردد.

يوفر هاتف Xiaomi 15 Ultra ملمسًا أكثر متانة وشاشة أكثر وضوحًا، بينما يوفر هاتف Vivo X300 Pro سطوعًا فائقًا وراحةً فائقةً للعين. تُلبي Vivo احتياجات المستخدمين اليوميين، بينما تُناسب Xiaomi هواة التصوير والمبدعين.