زلزال بقوة 4.0 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة كوتاهيا في تركيا
الفرق بين كي جي ام اكتيون و هافال جوليان 2026 | أسعار ومواصفات
على ملعبي لوسيل والبيت.. مواعيد مباريات مصر بـ كأس العرب والقناة الناقلة
رئيس الوزراء الفلسطيني: نؤكد ولاية الدولة على غزة والضفة الغربية بما فيها القدس
وزير الكهرباء: انتهينا من دراسات إنشاء خط ربط كهربائي مع أوروبا لتصدير 3000 ميجاوات
شرطة هونج كونج تعثر على 159 مفقودًا في حريق المجمع السكني شمال البلاد
9 قنوات ناقلة .. موعد ومكان وجوائز وملاعب بطولة كأس العرب 2025
محافظ مطروح يزف بشرى فى التصالح على المبانى غير المقننة
وزير الثقافة يجدد الثقة فى تامر عبدالمنعم رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية
محافظ سوهاج وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يشهدان بدء فعاليات التدريب العملي صقر 159
حزمة تسهيلات ضريبية جديدة..تعرف عليها
جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
تكنولوجيا وسيارات

أيهما أفضل .. هاتف Vivo X300 Pro أم Xiaomi 15 Ultra ولماذا؟

لمياء الياسين

يبرز هاتفا Vivo X300 Pro وXiaomi 15 Ultra كخيارين رائدين قويين، يستهدفان المستخدمين الذين يبحثون عن أداء متميز، وكاميرات فائقة الجودة، وقيمة طويلة الأجل. 

تعد هذه المقارنة مهمة لأن كلا الهاتفين يستهدفان فئات مختلفة من المشترين: إذ يجذب Vivo من يبحثون عن مزايا عملية متوازنة بسعر في متناول الجميع، بينما يركز Xiaomi على هواة التصوير والمستخدمين المحترفين الذين يبحثون عن أفضل الأجهزة المتاحة على الإطلاق. يساعد فهم أوجه الاختلاف بين الهاتفين المشترين على اختيار الهاتف الرائد الذي يُلبي احتياجاتهم.

هاتفا Vivo X300 Pro وXiaomi 15 Ultra 


 التصميم والعرض

يتبنى كلا الهاتفين الذكيين نهجًا فاخرًا، لكنهما يعبران عنه بشكل مختلف. يتميز هاتف Vivo X300 Pro بتصميم أنيق وعصري مع لمسة جمالية من الزجاج النقي، بينما يقدم هاتف Xiaomi 15 Ultra تصميمًا أكثر متانة، مُركزًا على التصوير، بفضل مواده المُعززة وغطاء خلفي 

 يبدو تصميم هاتف Xiaomi أكثر احترافية، خاصةً للمستخدمين الذين يُعطون الأولوية للقبضة والمتانة، بينما يتميز هاتف Vivo بتصميم أكثر أناقةً ودقةً لراحة الاستخدام اليومي. كلا الهاتفين مقاومان تمامًا للماء، مما يُعزز من ثقتهم في الاستخدام طويل الأمد.

جودة العرض

تُركز شاشة AMOLED من Vivo على السطوع الفائق وقدرات HDR السلسة، مما يمنحها أفضلية للرؤية الخارجية والمحتوى النابض بالحياة. تُقدم Xiaomi شاشة أكثر وضوحًا تُناسب المستخدمين الذين يُقدّرون التفاصيل الدقيقة والوضوح. 

يبدو ضبط ألوان Xiaomi أكثر سينمائية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمشاهدة الأفلام أو للمبدعين الذين يبحثون عن مظهر أقرب إلى الواقع. مع ذلك، تتميز Vivo براحة العين بفضل تقنية التعتيم PWM عالية التردد.
يوفر هاتف Xiaomi 15 Ultra ملمسًا أكثر متانة وشاشة أكثر وضوحًا، بينما يوفر هاتف Vivo X300 Pro سطوعًا فائقًا وراحةً فائقةً للعين. تُلبي Vivo احتياجات المستخدمين اليوميين، بينما تُناسب Xiaomi هواة التصوير والمبدعين.

Xiaomi 15 Ultra هاتف Xiaomi 15 Ultra هاتف Vivo تصميم هاتف Xiaomi شاشة AMOLED

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

الحمل

أسباب احتباس السوائل أثناء الحمل .. وطريقة علاجه

الخبز البلدي

طريقة عمل الخبز البلدي في المنزل

دونر الكباب

بعد تصدرها الترند.. طريقة عمل دونر الكباب التركي بأسهل خطوات

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟

جنازة تهز القارة الإفريقية… هل ودّع الملايين شيخهم في وداع تاريخي؟ من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
جنازة تهز القارة الإفريقية… هل ودّع الملايين شيخهم في وداع تاريخي؟ من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟

محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بمستشفي المبرة للتأمين الصحي

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأحياء أول وثان ومركز الزقازيق

محافظ الشرقية

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

