فصل 4 طلاب بمدرسة بالهرم ومجازاة المدير بسبب "قطة ميتة"| ماذا حدث؟

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة ، بعد تداول فيديو لتلميذ يجري في ملعب مدرسة في الهرم ويلهو مع زملاءه بـ “قطة ميتة”

حيث نجح أحد السكان المقيمين في أحد المنازل المطلة على المدرسة في تصوير هذا المشهد المؤسف و رفعه على فيس بوك لإبلاغ المسئولين .

الفيديو المتداول تم تصويره في مجمع مدارس شهداء الحرية بكفر الجبل في الهرم ، حيث يظهر فيه أحد الطلاب يحمل “قطة ميتة” داخل فناء المدرسة ويجري بها وراء زملائه ليخيفهم بها ، في مشهد فوضوي لا تظهر به أي رقابة من المدرسة أو حضور لأحد المشرفين.

وانتشر الفيديو بشكل واسع على فيس بوك ، وقوبل بتعليقات غاضبة تطالب بتدخل عاجل من المسئولين لوقف هذه الفوضى بعقاب رادع لمن تسبب فيها

أول رد من إدارة الهرم التعليمية

من جانبها أصدرت إدارة الهرم التعليمية بيانا عاجلا ، أكدت خلاله أن سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وجّه بفتح تحقيق عاجل وفوري في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والخاص بمجمع مدارس شهداء الحرية الابتدائية





وقالت إدرة الهرم التعليمية : قامت مدير عام إدارة الهرم التعليمية بتشكيل لجنة للتحقيق، وعُقدت جلسات استماع دقيقة مع جميع الأطراف، وتم بحث كافة تفاصيل الواقعة والتأكد منها.



وأعلنت إدارة الهرم التعليمية ، أنه بعد ثبوت حدوث الواقعة، وحرصًا على الحفاظ على الانضباط داخل المدرسة،تقرر الآتي :

و وجهت إدارة الهرم التعليمية ، رسالة واضحة لضبط واستقرار العملية التعليمية جاء نصها كالتالي :



تؤكد إدارة الهرم التعليمية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على استقرار العملية التعليمية، وترسيخ مبادئ الانضباط والمسؤولية داخل المدارس، وأن الحزم مطلوب في مثل هذه المواقف لضمان عدم تكرارها، ولغرس السلوكيات الإيجابية بين أبنائنا الطلاب.



كما تشدد إدارة الهرم التعليمية على أن المدرسة مكان للتربية قبل التعليم، وأن أي تجاوز سيتم التعامل معه بكل جدية حفاظًا على سلامة الطلاب وصورة المؤسسة التعليمية.