مدرب ليفربول يوضح سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ 582 يومًا
عبد الله ممدوح وأحلام يوسف يمنحان مصر ذهبيتان في بطولة العالم للكاراتيه
مصر تتصدر العالم في كاراتيه ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثالثة
منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يفوز بذهبية كأس العالم تحت 20 سنة
إسبانيا.. احتجاجات حاشدة في مدريد لإسقاط حكومة بيدرو سانشيز
حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد
السويسريون يرفضون أداء النساء للخدمة في الجيش
رئيس الوزراء يتابع توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
ميسي يحطم رقم بوشكاش ويصبح ملك التمريرات الحاسمة في تاريخ كرة القدم
الوطنية للانتخابات: جدول زمنى خاص لإجراء الانتخابات بـ29 دائرة ألغتها الإدارية العليا
وزير الرياضة يبحث مع مفتي الجمهورية سبل تعزيز التعاون المشترك .. صور
روح الراحل أحمد رفعت تسيطر على نجوم منتخب مصر في كأس العرب.. تفاصيل
أخبار البلد

فصل 4 طلاب بمدرسة بالهرم ومجازاة المدير بسبب "قطة ميتة"| ماذا حدث؟

الفيديو المثير للجدل
الفيديو المثير للجدل
ياسمين بدوي

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة ، بعد تداول فيديو لتلميذ يجري في ملعب مدرسة في الهرم ويلهو مع زملاءه بـ “قطة ميتة”

حيث نجح أحد السكان المقيمين في أحد المنازل المطلة على المدرسة في تصوير هذا المشهد المؤسف و رفعه على فيس بوك لإبلاغ المسئولين .

 الفيديو المتداول تم تصويره في مجمع مدارس شهداء الحرية بكفر الجبل في الهرم ، حيث يظهر فيه أحد الطلاب يحمل “قطة ميتة” داخل فناء المدرسة ويجري بها وراء زملائه ليخيفهم بها ، في مشهد فوضوي لا تظهر به أي رقابة من المدرسة أو حضور لأحد المشرفين.

وانتشر الفيديو بشكل واسع على فيس بوك ، وقوبل بتعليقات غاضبة تطالب بتدخل عاجل من المسئولين لوقف هذه الفوضى بعقاب رادع لمن تسبب فيها 

أول رد من إدارة الهرم التعليمية 

من جانبها أصدرت إدارة الهرم التعليمية بيانا عاجلا ، أكدت خلاله أن سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وجّه  بفتح تحقيق عاجل وفوري في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والخاص بمجمع مدارس شهداء الحرية الابتدائية



وقالت إدرة الهرم التعليمية : قامت مدير عام إدارة الهرم التعليمية بتشكيل لجنة للتحقيق، وعُقدت جلسات استماع دقيقة مع جميع الأطراف، وتم بحث كافة تفاصيل الواقعة والتأكد منها.

وأعلنت إدارة الهرم التعليمية ، أنه بعد ثبوت حدوث الواقعة، وحرصًا على الحفاظ على الانضباط داخل المدرسة،تقرر الآتي :

و وجهت إدارة الهرم التعليمية ، رسالة واضحة لضبط واستقرار العملية التعليمية جاء نصها كالتالي :

تؤكد إدارة الهرم التعليمية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على استقرار العملية التعليمية، وترسيخ مبادئ الانضباط والمسؤولية داخل المدارس، وأن الحزم مطلوب في مثل هذه المواقف لضمان عدم تكرارها، ولغرس السلوكيات الإيجابية بين أبنائنا الطلاب.

كما تشدد إدارة الهرم التعليمية على أن المدرسة مكان للتربية قبل التعليم، وأن أي تجاوز سيتم التعامل معه بكل جدية حفاظًا على سلامة الطلاب وصورة المؤسسة التعليمية.

قطة قطة ميتة مدرسة الهرم

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

اللواء جمال عوض

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026

ارئيس الوزراء الأيرلندي

رئيس الوزراء الأيرلندي: إلغاء الاقتراح بإزالة اسم هرتسوغ من حديقة دبلن

جدعون ساعر

وزير الخارجية الإسرائيلي: نهاية محاكمة نتنياهو أمر جيد للبلاد

جد

وزير الخارجية الإسرائيلي: نهاية محاكمة نتنياهو أمر جيد للبلاد

بالصور

حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد

حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي

محافظ الشرقية يتفقد مركز معلومات الشبكات والمرافق والادارة الهندسية بالديوان العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها

طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها
طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها ..
طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها ..

منتشرين بقوة.. أعراض كورونا والأنفلونزا الموسمية ونصائح مجربة للعلاج

اعراض كورونا والانفلونزا
اعراض كورونا والانفلونزا
اعراض كورونا والانفلونزا

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

