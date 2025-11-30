عضو بالشيوخ: مصر تجدد التزامها التاريخي تجاه فلسطين ولن تحيد عن موقفها

أكد، النائب الدكتور عمر الغنيمي عضو مجلس الشيوخ، أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يمثل قيمة رمزية تتجاوز مجرد كونه مناسبة أممية، فهو تجسيد حي لاستمرار الوعي العربي بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية التي لا تتبدل ولا تنطفئ، مشددًا على أن مصر — منذ عهد الرئيس السادات وحتى اليوم — لم تحِد يومًا عن موقفها الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في وجه كل محاولات التصفية والتجاهل.

وأوضح الغنيمي في تصريح صحفي له اليوم، أن المأساة التي يعيشها أبناء غزة في ظل الحصار والقصف واستهداف المدنيين تضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى احترامه لمبادئ الإنسانية، مؤكدًا أن الدم الفلسطيني الذي يُنزف يوميًا يستوجب تحركًا جادًا لوقف العدوان وضمان حماية المدنيين، وأن القاهرة تتحرك بثبات ومسؤولية عبر جهود سياسية ودبلوماسية لا تهدأ لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر كانت وستظل ركيزة أساسية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، سواء من خلال تحركاتها الإقليمية والدولية لفرض وقف لإطلاق النار، أو عبر قيادتها لعمليات الإغاثة وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية رغم التحديات المعقدة، معتبرًا أن هذا الدور امتداد طبيعي لتاريخ طويل من الالتزام القومي لا تحيد عنه الدولة المصرية.

وأكد الدكتور عمر الغنيمي. أن موقف مصر ثابت وواضح: إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره الحل الوحيد القادر على تحقيق السلام العادل والشامل وحماية الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.