مدرب ليفربول يوضح سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ 582 يومًا

كشف الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، الأسباب التي دفعته لعدم إشراك النجم المصري محمد صلاح أساسيًا أمام وست هام في الدوري الإنجليزي، وهي المرة الأولى التي يجلس فيها صلاح على مقاعد البدلاء منذ 582 يومًا في البريميرليج.

وقال سلوت إن قرار الإبقاء على صلاح خارج التشكيل الأساسي؛ جاء في إطار سياسة المداورة التي يتبعها مع اللاعبين، موضحًا: "لقد خضنا 4 مباريات في 10 أيام، ولذلك كان من الضروري إجراء مداورة للحفاظ على لياقة اللاعبين".

سبب جلوس صلاح على مقاعد البدلاء

أضاف مدرب ليفربول أن الظروف الفنية وطبيعة المباراة أيضًا لعبت دورًا في اتخاذ قراره، مضيفًا: "أحيانًا ستجد إيزاك على الدكة، وأحيانًا أخرى فلوريان فيرتز، الأمر يعتمد على احتياجات كل مباراة، وليس استبعادًا لأي لاعب".

قرار لا يقتصر على محمد صلاح

وأشار سلوت إلى أن قراره ليس جديدًا ولا يخص صلاح وحده، قائلاً: "هذه ليست المرة الأولى التي أضع فيها صلاح على مقاعد البدلاء، ففي بعض المباريات يكون القرار معقدًا ويُتخذ بناءً على الموازنة بين الجهد والمردود".

وجاءت تصريحات المدرب؛ لتؤكد أن جلوس صلاح على الدكة كان خطوة فنية محسوبة، في ظل ضغط المباريات الذي يفرض على الجهاز الفني إدارة الأحمال بمنتهى الدقة لتحقيق أفضل توازن ممكن خلال الموسم.