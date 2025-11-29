رقم ضخم.. كم سيدفع ليفربول للتخلص من آرني سلوت؟

تتواصل أزمة ليفربول بعد سلسلة من النتائج الكارثية، بدأت بالخسارة 3-0 أمام نوتنغهام فورست على ملعب "أنفيلد"، وتبعتها هزيمة قاسية جديدة على الملعب نفسه أمام آيندهوفن الهولندي بنتيجة 4-1 في دوري أبطال أوروبا.

هذا التراجع الحاد وضع الفريق في موقف صعب، بعدما حصد فوزا وحيدا فقط خلال آخر سبع جولات في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتراجع إلى المركز الـ11، وهو ما زاد الضغط على المدرب الهولندي آرني سلوت.

إنفاق ضخم ونتائج مخيبة

جاءت الهزائم الأخيرة رغم إنفاق النادي ما يقارب 450 مليون جنيه إسترليني على الصفقات الجديدة، ما زاد من تساؤلات الجماهير حول مستقبل سلوت واستراتيجية الإدارة في إدارة الفريق.

عقبة مالية أمام قرار الإقالة

بالرغم من ارتفاع الأصوات المطالِبة بإقالة سلوت، إلا أن ليفربول يواجه عقبة مالية كبيرة، إذ يرتبط المدرب الهولندي بعقد يمتد حتى عام 2027.

وتشير التقديرات إلى أن النادي سيكون مضطربا لدفع تعويض قد يتجاوز 10 ملايين جنيه إسترليني في حال إنهاء عقده مبكرًا، بالنظر إلى راتبه السنوي البالغ 6.6 ملايين جنيه إضافة إلى بنود مالية أخرى.

تصريحات ما بعد الهزيمة

أقر سلوت بمسؤوليته الكاملة عن تراجع أداء الفريق، قائلاً: "سواء سارت الأمور على ما يرام أو ساءت، فهي مسؤوليتي دائمًا".

وأضاف أن التعديلات التي حاول تنفيذها لم تمنح الفريق أي حلول، مشيرا إلى مرور ليفربول بـ"فترة سيئة للغاية"، وأن مهمته الأساسية هي استخراج أفضل ما لدى اللاعبين، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

وأكد المدرب حصوله على دعم الإدارة، وأن أحدا لم يبلغه بوجود نية لإقالته.

ليلة كارثية جديدة في أنفيلد

عاشت جماهير ليفربول ليلة أخرى من الإحباط بعد السقوط أمام آيندهوفن بنتيجة 4-1، في استمرار لسلسلة النتائج السيئة التي باتت تهدد موسم الفريق بشكل كامل.

ففي آخر 12 مباراة، خسر ليفربول تسع مرات، من بينها ست هزائم خلال آخر سبع مواجهات، أبرزها السقوط بثلاثيات أمام مانشستر سيتي ونوتنغهام فورست.

أزمة شاملة دفاع هش وهجوم بلا حلول

تراجع مستوى الفريق طال جميع الخطوط، وسط غياب العمق في خط الوسط، وتراجع مستوى بعض اللاعبين مثل ماك أليستر وغرافنبرخ وسوبوسلاي.

وعلى الصعيد الهجومي، لم يقدم كودي جاكبو المستوى المنتظر، بينما يبدو أن محمد صلاح يمر بمرحلة اهتزاز، ما يجعل الحاجة لتعزيزات جديدة أمرًا ملحًّا.

مجموعة ريد بول بوابة كلوب لصفقات قوية

يشغل يورغن كلوب منصب رئيس كرة القدم في مجموعة ريد بول، وهو ما قد يمنح ليفربول فرصة للحصول على صفقات مؤثرة خلال فترة الانتقالات المقبلة، تحديدا من نادي لايبزيغ الألماني.

صفقتان محتملتان من لايبزيغ

يعتبر يان ديوماندي (19 عامًا) أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الألماني، وقد لفت الأنظار مؤخرًا بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة في آخر أربع مباريات.

اللاعب الإيفواري انضم إلى لايبزيغ في 2025 مقابل 18 مليون جنيه إسترليني، ويُنظر إليه كأحد الخيارات القادرة مستقبلا على تعويض محمد صلاح إذا استمر في التطور.

أسان ويدراوغو جوهرة الوسط

يراقب ليفربول أيضًا الألماني أسان ويدراوغو (19 عامًا)، لاعب الوسط الهجومي الذي تألق هذا الموسم وساهم في 6 أهداف خلال 11 مباراة.

اللاعب محل اهتمام كبار أوروبا، من بينها آرسنال وبرشلونة وبايرن ميونخ، وقد تصل قيمته إلى 100 مليون يورو.