الأهلي يعود بتعادل ثمين أمام الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا
صوت يداوي الأرواح .. دولة التلاوة تكرم الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي
ماذا تقدم تويوتا كراون 2026.. وكم سعرها في السعودية؟
صاحب تريند أنتش وأجري بين السجن والشارع | كيف انتهى بـ "هيثم" متسولًا بعد اتهامه بالسرقة؟ القصة الكاملة للغز تشرده
تريزيجيه يسجل هدف التعادل للأهلي في مرمى الجيش الملكي المغربي
أول تعليق لمحمد إمام بعد اندلاع حريق في لوكيشن تصوير مسلسل الكينج
وزير الخارجية الأمريكي يغيب عن اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو
مفاجأة للموظفين في شهر يناير 2026.. ما القصة؟
اللواء خالد مجاور: الزيارات الدولية لشمال سيناء تكشف حقيقة الجهود المصرية على الأرض
الإجراءات القانونية للإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب .. تعرف عليها
سقوط أمطار .. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة طقس غد السبت
شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار
ياكوبو إيجبيني: محمد صلاح ما زال أسطورة.. وقد يكون هذا موسمه الأخير مع ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

أدلى النيجيري ياكوبو إيجبيني، مهاجم نيجيريا السابق، بتصريحات مهمة حول مستوى النجم المصري محمد صلاح، ومستقبله مع ليفربول، قبل مشاركته المرتقبة مع منتخب مصر في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

ويتعرض محمد صلاح لهجوم كبير خلال الموسم الحالي بسبب ابتعاده عن مستواه المعتاد، حيث لم يسجل سوى 4 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي حتى الآن، في ظل نتائج ضعيفة للفريق بالكامل. وطالب عدد من الجماهير والمحللين المدرب آرني سلوت بوضع صلاح على دكة البدلاء لفترة.

وفي تصريحاته لشبكة sportscasting، قال ياكوبو إيجبيني:"الجميع يعلم أن محمد صلاح لاعب ممتاز، أسطورة في ليفربول، لعب هناك لسنوات وسجل أهدافًا كثيرة. الأمور صعبة عليه الآن لكنه سيعود للتسجيل، فالعمر يلعب دورًا في الدوري الإنجليزي لأنه دوري يعتمد على الركض بشكل كبير".

تأثير deelname صلاح في أمم إفريقيا

وعن مشاركة صلاح مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، أشار إيجبيني إلى أن القرار بيد سلوت وحده، مضيفًا:"المدرب سبق أن أبقاه على الدكة، لذلك يمكنه منحه راحة أو الاعتماد على لاعب آخر. المهم أن يجد التوازن المناسب للفريق".

وأضاف أن صلاح سيكون متحمسًا للتتويج بكأس الأمم الإفريقية، وأن البطولة قد تمنحه دفعة معنوية مهمة.

هل يرحل صلاح عن ليفربول؟

وتوقع إيجبيني أن يكون هذا الموسم هو الأخير لصلاح مع ليفربول، قائلًا:"قد ينتقل إلى الدوري السعودي. قدم الكثير للنادي وسيظل من أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي".

وختم المهاجم النيجيري السابق تصريحاته مؤكدًا أن موسمًا واحدًا سيئًا لا يقلل من تاريخ اللاعب:"عليهم دعمه والاستمتاع بما يقدمه. صلاح اسم كبير في مصر وإفريقيا، وسيظل محبوبًا".

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

