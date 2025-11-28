ياكوبو إيجبيني: محمد صلاح ما زال أسطورة.. وقد يكون هذا موسمه الأخير مع ليفربول

أدلى النيجيري ياكوبو إيجبيني، مهاجم نيجيريا السابق، بتصريحات مهمة حول مستوى النجم المصري محمد صلاح، ومستقبله مع ليفربول، قبل مشاركته المرتقبة مع منتخب مصر في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

ويتعرض محمد صلاح لهجوم كبير خلال الموسم الحالي بسبب ابتعاده عن مستواه المعتاد، حيث لم يسجل سوى 4 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي حتى الآن، في ظل نتائج ضعيفة للفريق بالكامل. وطالب عدد من الجماهير والمحللين المدرب آرني سلوت بوضع صلاح على دكة البدلاء لفترة.

وفي تصريحاته لشبكة sportscasting، قال ياكوبو إيجبيني:"الجميع يعلم أن محمد صلاح لاعب ممتاز، أسطورة في ليفربول، لعب هناك لسنوات وسجل أهدافًا كثيرة. الأمور صعبة عليه الآن لكنه سيعود للتسجيل، فالعمر يلعب دورًا في الدوري الإنجليزي لأنه دوري يعتمد على الركض بشكل كبير".

تأثير deelname صلاح في أمم إفريقيا

وعن مشاركة صلاح مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، أشار إيجبيني إلى أن القرار بيد سلوت وحده، مضيفًا:"المدرب سبق أن أبقاه على الدكة، لذلك يمكنه منحه راحة أو الاعتماد على لاعب آخر. المهم أن يجد التوازن المناسب للفريق".

وأضاف أن صلاح سيكون متحمسًا للتتويج بكأس الأمم الإفريقية، وأن البطولة قد تمنحه دفعة معنوية مهمة.

هل يرحل صلاح عن ليفربول؟

وتوقع إيجبيني أن يكون هذا الموسم هو الأخير لصلاح مع ليفربول، قائلًا:"قد ينتقل إلى الدوري السعودي. قدم الكثير للنادي وسيظل من أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي".

وختم المهاجم النيجيري السابق تصريحاته مؤكدًا أن موسمًا واحدًا سيئًا لا يقلل من تاريخ اللاعب:"عليهم دعمه والاستمتاع بما يقدمه. صلاح اسم كبير في مصر وإفريقيا، وسيظل محبوبًا".