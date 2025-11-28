سقوط أمطار .. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة طقس غد السبت

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدًا السبت 29 نوفمبر 2025 فى مصر، والتى تشهد أجواء خريفية مائلة للبرودة فى الصباح الباكر، معتدلة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا السبت

نوهت هيئة الأرصاد، فى بيان، بأن حالة الطقس غدًا تشهد أجواء معتدلة الحرارة فى أول الليل مائلة للبرودة فى آخره، على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة خلال حالة الطقس غدًا أكدت الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وجنوبًا على مناطق من حلايب شلاتين على فترات متقطعة.

وتنشط رياح أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية وتكون حالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 26 15

العاصمة الإدارية 27 14

6 أكتوبر 27 14

بنها 26 15

دمنهور 26 14

وادى النطرون 25 14

كفر الشيخ 24 14

المنصورة 26 15

الزقازيق 25 14

شبين الكوم 25 13

طنطا 25 14

دمياط 25 17

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 27 13

السويس 26 14

العريش 25 13

رفح 24 13

رأس سدر 25 13

نخل 25 12

كاترين 22 08

الطور 27 17

طابا 25 14

شرم الشيخ 29 20

الإسكندرية 26 16

العلمين 25 15

مطروح 22 12

السلوم 21 12

سيوة 21 09

رأس غارب 28 18

الغردقة 28 19

سفاجا 29 19

مرسى علم 29 20

شلاتين 29 25

حلايب 27 23

أبو رماد 28 23

رأس حدربة 27 23

الفيوم 26 11

بنى سويف 26 11

المنيا 26 10

أسيوط 25 09

سوهاج 28 13

قنا 30 15

الأقصر 30 15

أسوان 31 17

الوادى الجديد 29 10

أبوسمبل 31 19