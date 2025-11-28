كيفية تحضير طاجن فريك باللحم على الطريقة المصرية

يعتبر طاجن الفريك باللحم من أشهر الأكلات المصرية التقليدية التي تجمع بين نكهة الفريك المميزة وطراوة اللحم، ويعد من الأطباق المثالية للعزائم والعشاء الشتوي الدافئ.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل طاجن الفريك باللحم، وهي وصفة ذات طعم غني وقوام متماسك للفريك مع اللحم.

طريقة تحضير طاجن فريك باللحم

طريقة تحضير طاجن فريك باللحم

المكونات الأساسية:

- لحم مكعبات مسلوق نصف سلقة.

- فريك مغسول ومنقوع.

- بصلة مفرومة - ثوم - سمن أو زبدة.

- مرقة حسب الحاجة.

- بهارات لحمة - قرفة - ملح - فلفل أسود.

- ورقة لورا - حبهان - فلفل رومي اختياري.

طريقة تحضير طاجن فريك باللحم

طريقة التحضير خطوة بخطوة:

ـ تحمير الفريك:

شوحي الفريك في قليل من السمن لمدة 5 دقائق حتى يأخذ طعمًا غنيًا.

ـ تجهيز خليط اللحم والبصل:

يُشوح البصل والثوم مع اللحم، ثم يُتبل بالبهارات والملح والقرفة.

ـ دمج الفريك مع اللحم:

يضاف الفريك إلى خليط اللحم ويُسكب فوقه المرقة ويُترك يغلي قليلًا قبل النقل للطاجن.

ـ الطهي في الفرن:

يُسكب الخليط في طاجن فخار، يُغطى بورق فويل، ويُدخل فرن على حرارة 200° لمدة 45 – 60 دقيقة، ثم يُزال الفويل آخر 10 دقائق ليأخذ اللون الذهبي.

ـ يُقدم الطاجن ساخنًا، ويمكن تزيينه بالفلفل الأخضر أو الأعشاب الطازجة، ويُرافقه طبق سلطة خضراء أو طحينة لإضفاء مزيد من النكهة.