قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يعود بتعادل ثمين أمام الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا
صوت يداوي الأرواح .. دولة التلاوة تكرم الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي
ماذا تقدم تويوتا كراون 2026.. وكم سعرها في السعودية؟
صاحب تريند أنتش وأجري بين السجن والشارع | كيف انتهى بـ “هيثم” متسولًا بعد اتهامه بالسرقة؟ القصة الكاملة للغز تشرده
تريزيجيه يسجل هدف التعادل للأهلي في مرمى الجيش الملكي المغربي
أول تعليق لمحمد إمام بعد اندلاع حريق في لوكيشن تصوير مسلسل الكينج
وزير الخارجية الأمريكي يغيب عن اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو
مفاجأة للموظفين في شهر يناير 2026.. ما القصة؟
اللواء خالد مجاور: الزيارات الدولية لشمال سيناء تكشف حقيقة الجهود المصرية على الأرض
الإجراءات القانونية للإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب .. تعرف عليها
سقوط أمطار .. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة طقس غد السبت
شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجيش الملكي يسجل الهدف الأول في مرمى الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

صورة من الهدف
صورة من الهدف
إسلام مقلد

سجَّل محسن بوريكا الهدف الأول لصالح فريق الجيش الملكي المغربي في مرمى النادي الأهلي، خلال المباراة التي تقام على ملعب مولاي الحسن، في الجولة الثانية من مباربات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل بوريكا الهدف؛ بعد متابعة لركلة جزاء احتسبت على أليو ديانج في الدقيقة 34، وتصدى لها مصطفى شوبير ليعلن عن تقدم الفريق المغربي في الدقيقة 36 من انطلاق المباراة.

وشهدت الدقائق الماضية هجمات متبادلة بين الفريقن وإضاعة أكثر من فرصة للتسجيل، أبرزها كرة زيزو التي ارتطمت في القائم الأيسر لحارس فريق الجيش الملكي المغربي، وتصدى مصطفى شوبير لأكثر من فرصة محققة للتسجيل من أمام لاعبي الفريق المغربي.

تشكيل الأهلي لمواجهة الجيش الملكي

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمباراة الجيش الملكي المغربي، والتي تقام على ملعب مولاي الحسن في الجولة الثانية لمباربات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا وياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الجيش الملكي المغربي

أعلن البرتغالي ألكسندر سانتوس، المدير الفني لفريق الجيش الملكي المغربي، تشكيل فريقه أمام الأهلي، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الجيش الملكي كالتالي:

حراسة المرمى: رضا التكناوتي

خط الدفاع: أنس باش – مروان لوداني – ميندي – تو كارنيرو

خط الوسط: زين الدين دراك – محمد ربيع حريمات

خط الهجوم: أحمد حمودان – عبد الفتاح حمدون.

تاريخ مواجهة الفريقين

بدأ لقاء الأهلي والجيش الملكي، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير مولاي الحسن في مدينة الرباط، ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعات الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تاريخ مواجهة الأهلي مع الأندية المغربية

- الأهلي لعب ضد أندية المغرب 30 مباراة.

- الأهلي لعب مع أندية مغربية ضد كل من: "الوداد، الرجاء، الجيش الملكي، الدفاع الحسني الجديدي، نهضة بركان، المغرب التطواني".

- فاز الأهلي 12 مرة وتعادل 10 مرات وهزم في 8 مباريات.

- الأهلي التقى مع الجيش الملكي مرة واحدة من قبل.

- مواجهة الأهلي والجيش الملكي المغربي الوحيدة، كانت في بطولة السوبر الإفريقي لموسم 2005-2006، والتقى وقتها الفريقان في لقاء أقيم يوم 24 فبراير 2006.

- لعب الفريقان لمدة 120 دقيقة، وفشلا في تسجيل أي هدف وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

- اتجهت المباراة لركلات الترجيح التي ابتسمت للأهلي بنتيجة 4-2 وتوج بلقب السوبر.

- سجل للأهلي وقتها كل من: “عماد النحاس، أسامة حسني، شادي محمد، وإسلام الشاطر”.

الجيش الملكي المغربي الجيش الملكي النادي الأهلي الأهلي ملعب مولاي الحسن دوري أبطال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

التموين

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

أول رحلة جيولوجية لطلاب علوم القاهرة الأهلية لاستكشاف التربة والصخور

شراكة نقابية جديدة بين عمال مصر وبلدية بكين

عمال مصر والصين.. شراكة نقابية جديدة تُدشّن خمس سنوات من التعاون

جانب من التكريم

حلوان تتصدر فئة الأفضل بقائمة الجامعات صديقة البيئة

بالصور

النبات المعجزة .. مفتاح جديد لعلاج ألزهايمر

اكتشاف مركب طبيعي يعالج الزهايمر من نبات الصبار
اكتشاف مركب طبيعي يعالج الزهايمر من نبات الصبار
اكتشاف مركب طبيعي يعالج الزهايمر من نبات الصبار

في أول أيام عملها.. وكيلة الشباب والرياضة بالشرقية تحيل مسئولين بمركز شباب كفور نجم للتحقيق

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية

كيفية تحضير طاجن فريك باللحم على الطريقة المصرية

طريقة تحضير طاجن فريك باللحم
طريقة تحضير طاجن فريك باللحم
طريقة تحضير طاجن فريك باللحم

أسباب الشيب المبكر.. وكيفية معالجته بهذه الفيتامينات الضرورية

أسباب الشيب المبكر
أسباب الشيب المبكر
أسباب الشيب المبكر

فيديو

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد