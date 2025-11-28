قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يعود بتعادل ثمين أمام الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا
صوت يداوي الأرواح .. دولة التلاوة تكرم الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي
ماذا تقدم تويوتا كراون 2026.. وكم سعرها في السعودية؟
صاحب تريند أنتش وأجري بين السجن والشارع | كيف انتهى بـ “هيثم” متسولًا بعد اتهامه بالسرقة؟ القصة الكاملة للغز تشرده
تريزيجيه يسجل هدف التعادل للأهلي في مرمى الجيش الملكي المغربي
أول تعليق لمحمد إمام بعد اندلاع حريق في لوكيشن تصوير مسلسل الكينج
وزير الخارجية الأمريكي يغيب عن اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو
مفاجأة للموظفين في شهر يناير 2026.. ما القصة؟
اللواء خالد مجاور: الزيارات الدولية لشمال سيناء تكشف حقيقة الجهود المصرية على الأرض
الإجراءات القانونية للإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب .. تعرف عليها
سقوط أمطار .. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة طقس غد السبت
شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار
خدمات

مفاجأة للموظفين في شهر يناير 2026.. ما القصة؟

الاجازات
الاجازات
عبد العزيز جمال

ينتظر الموظفين مفاجأة سارة قريبا في شهر يناير المقبل، فمع انتهاء إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير التي حصل عليها الموظفون يوم السبت الأول من نوفمبر 2025، بدأ الجدل يعود حول مواعيد الإجازات الرسمية المقبلة و المتبقية خلال العام.

يأتي ذلك بالتزامن مع  دخول الأسابيع الأخيرة من 2025، حيث يترقب الموظفون والطلاب أي إعلان عن عطلات جديدة قبل بداية العام الميلادي الجديد.
 

الإجازات في 2025

شهد عام 2025 آخر عطلاته الرسمية بإجازة نصر أكتوبر ثم إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير، ليكتمل العام دون أي عطلات رسمية جديدة في شهري نوفمبر أو ديسمبر، ما يجعل الأيام المتبقية من العام بلا إجازات عامة إضافية.
30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بقاون العمل في هذه الحالة

الإجازات الرسمية في 2026

على النقيض، سيبدأ عام 2026 بأخبار سارة للعاملين بالدولة، حيث تكشف الأجندة الرسمية عن إجازتين رسميتين في يناير وحده، ما يجعل انطلاقة العام الجديد مختلفة ومليئة بأيام الراحة المنتظرة.

إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

تأتي أولى الإجازات الرسمية يوم الأربعاء 7 يناير 2026 احتفالًا بعيد الميلاد المجيد، وهي عطلة رسمية تشمل العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والطلاب في المدارس والجامعات.

إجازة عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير

بعد أيام قليلة من عيد الميلاد، يحصل المصريون على عطلة جديدة بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، وهي إجازة رسمية لتقدير تضحيات رجال الشرطة وتخليد ذكرى الثورة التي غيرت ملامح التاريخ الحديث لمصر.

إجازتان في أول شهر من العام

بهذا الشكل، سيكون شهر يناير 2026 مميزًا، حيث يحظى الموظفون والطلاب بيومين إجازة رسمية خلال الشهر ذاته، أحدهما ديني والآخر وطني، ما يجعل بداية العام الجديد مريحة نفسيًا ومثالية لبداية عام جديد بطاقة متجددة.

موعد حلول شهر رمضان المبارك

بحسب التقديرات الفلكية، من المتوقع أن يحل شهر رمضان الكريم يوم الخميس 19 فبراير 2026، أي بعد نحو ستة أسابيع من بداية العام، لتلي ذلك إجازة عيد الفطر المعتادة التي تمتد لعدة أيام، ومن المتوقع أن تأتي خلال مارس 2026.

عام 2026 مليء بالعطلات الرسمية

يمكن القول إن عام 2026 سيكون عامًا حافلًا بالعطلات الرسمية منذ بدايته، على عكس عام 2025 الذي يختتم أيامه دون إجازات جديدة، مما يمنح المصريين فرصًا للاستراحة وتجديد النشاط وقضاء الوقت مع الأسرة بعد عام مليء بالعمل والأحداث المتلاحقة.

جدول الإجازات الرسمية في مصر 2026

وفقًا للتقديرات الفلكية، فإن عام 2026 سيحمل عددًا كبيرًا من الإجازات الطويلة كالتالي : 
- عيد الميلاد المجيد: الثلاثاء 7 يناير 2026 (قد يُرحل إلى الخميس 8 يناير).
- عيد الشرطة وثورة 25 يناير: الأحد 25 يناير (يُتوقع ترحيلها إلى الخميس 29 يناير).
- وقفة عيد الفطر: الأحد 15 مارس 2026.
- عيد الفطر المبارك: من الإثنين 16 إلى الخميس 19 مارس 2026 (عطلة أسبوع كامل تقريبًا).
- شم النسيم: الإثنين 13 أبريل 2026، احتفال اجتماعي لجميع المصريين.
- وقفة عرفات: الأربعاء 27 مايو 2026.
- عيد الأضحى المبارك: من الخميس 28 إلى الأحد 31 مايو 2026، وهي أطول عطلة في العام (5 أيام).
- ثورة 30 يونيو: الثلاثاء 30 يونيو (قد تُرحل إلى الخميس 2 يوليو).
- ثورة 23 يوليو: الخميس 23 يوليو (إجازة وطنية ثابتة).
- المولد النبوي الشريف: الإثنين 27 أغسطس 2026.
- نصر أكتوبر العظيم: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 (يُتوقع ترحيلها إلى الخميس 8 أكتوبر).

إجازة مواعيد الإجازات الرسمية إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير الإجازات في 2025 الإجازات الرسمية في 2026 إجازة عيد الميلاد المجيد 2026 إجازة عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير موعد حلول شهر رمضان المبارك

