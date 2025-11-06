مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

بعد انتهاء إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير التي حصل عليها الموظفون يوم السبت الماضي الموافق الأول من نوفمبر، بدأ الجدل يعود من جديد حول مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري وأول إجازة رسمية مقبلة ، خاصة مع دخول الأسابيع الأخيرة من عام 2025، حيث يترقب الموظفون والطلاب أي إعلان عن عطلات جديدة قبل بداية العام الميلادي المقبل.

لا مزيد من الإجازات في 2025

خلال العام الحالي، كانت إجازة نصر أكتوبر ثم إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير هما آخر الإجازات الرسمية في جدول العطلات الحكومية، وهو ما يعني أن عام 2025 قد وصل إلى نهايته دون أي إجازات رسمية جديدة في شهري نوفمبر أو ديسمبر، لتستكمل الأيام المتبقية من العام بلا عطلات عامة إضافية.



بداية 2026 تحمل مفاجأة سارة

على النقيض، فإن العام الجديد 2026 سيبدأ بأخبار مفرحة للعاملين بالدولة، إذ تكشف الأجندة الرسمية عن إجازتين رسميتين في شهر يناير وحده، مما يجعل انطلاقة العام الجديد مختلفة ومليئة بأيام الراحة المنتظرة.



إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

تأتي أولى الإجازات الرسمية في العام الجديد يوم الأربعاء 7 يناير 2026، احتفالًا بـ عيد الميلاد المجيد، وهي عطلة رسمية معتمدة من الدولة تشمل العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وكذلك الطلاب في المدارس والجامعات.

إجازة عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير

وبعد أيام قليلة من إجازة عيد الميلاد، يحصل المصريون على عطلة جديدة بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، وهي إجازة رسمية تمنحها الحكومة سنويًا تقديرًا لتضحيات رجال الشرطة في حماية الوطن، وتخليدًا لذكرى الثورة التي غيّرت ملامح التاريخ الحديث لمصر.

إجازتان في أول شهر من العام

بهذا الشكل، سيكون شهر يناير المقبل مختلفًا تمامًا عن الأشهر السابقة، حيث سيحظى الموظفون والطلاب بيومين إجازة رسمية خلال الشهر ذاته، أحدهما ديني والآخر وطني، ما يجعل بداية 2026 مريحة نفسيًا ومثالية لبداية عام جديد بطاقة متجددة.

موعد حلول شهر رمضان الكريم

أما على المدى الأبعد، فإن الإجازات لا تتوقف عند يناير فقط، فبحسب التقديرات الفلكية، من المتوقع أن يحل شهر رمضان المبارك الخميس 19 فبراير 2026، أي بعد نحو ستة أسابيع من بداية العام، لتلي ذلك إجازة عيد الفطر المبارك المعتادة التي تمتد لعدة أيام متتالية، ومن المتوقع أن تأتي خلال شهر مارس 2026.

عام جديد مليء بالعطلات

وبذلك يمكن القول إن عام 2026 سيكون عامًا حافلًا بالإجازات الرسمية منذ بدايته، على عكس عام 2025 الذي يختتم أيامه دون عطلات جديدة.

وينتظر المصريون دائمًا هذه الفترات القصيرة من الراحة لتجديد نشاطهم والاستمتاع بأوقاتهم مع الأسرة، خصوصًا بعد عام طويل مليء بالعمل والأحداث المتلاحقة.

جدول الإجازات الرسمية في مصر لعام 2026

وفقًا للتقديرات الفلكية، فإن عام 2026 سيحمل عددًا كبيرًا من الإجازات الطويلة كالتالي :

- عيد الميلاد المجيد: الثلاثاء 7 يناير 2026 (قد يُرحل إلى الخميس 8 يناير).

- عيد الشرطة وثورة 25 يناير: الأحد 25 يناير (يُتوقع ترحيلها إلى الخميس 29 يناير).

- وقفة عيد الفطر: الأحد 15 مارس 2026.

- عيد الفطر المبارك: من الإثنين 16 إلى الخميس 19 مارس 2026 (عطلة أسبوع كامل تقريبًا).

- شم النسيم: الإثنين 13 أبريل 2026، احتفال اجتماعي لجميع المصريين.

- وقفة عرفات: الأربعاء 27 مايو 2026.

- عيد الأضحى المبارك: من الخميس 28 إلى الأحد 31 مايو 2026، وهي أطول عطلة في العام (5 أيام).

- ثورة 30 يونيو: الثلاثاء 30 يونيو (قد تُرحل إلى الخميس 2 يوليو).

- ثورة 23 يوليو: الخميس 23 يوليو (إجازة وطنية ثابتة).

- المولد النبوي الشريف: الإثنين 27 أغسطس 2026.

- نصر أكتوبر العظيم: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 (يُتوقع ترحيلها إلى الخميس 8 أكتوبر).



