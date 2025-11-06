قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل أنت جاهز لتجربة iOS 26.1.. مزايا جديدة ستغير طريقة استخدامك لـ آيفون
خبيرة في الشئون الأفريقية: قوى ظلامية وراء ما يحدث بالسودان للاستيلاء على ثرواتها.. فيديو
ويتكوف: سأعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد إلى الاتفاقيات الإبراهيمية
مسئولون إسرائيليون: سننزع سلاح حزب الله عنوة إذا لم يقم الجيش اللبناني بذلك
بالأسعار.. الإسكان تزف خبرا سارا للمواطنين بشأن وحدات سكنية جديدة
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص
الإفراج عن هانيبال القذافي في لبنان بعد تخفيض الكفالة إلى 900 ألف دولار
آي صاغة: أوقية الذهب تتجاوز 4000 دولار بعد تراجع العملة الأمريكية
تلاعبوا في الأسمدة المدعمة.. وزير الزراعة يحيل مسئولي 4 جمعيات زراعية وموظفين عموميين للنيابة العامة
سبب استبعاد محمد صبحي من مواجهة بيراميدز في السوبر المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

بعد انتهاء إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير التي حصل عليها الموظفون يوم السبت الماضي الموافق الأول من نوفمبر، بدأ الجدل يعود من جديد حول مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري وأول إجازة رسمية مقبلة ، خاصة مع دخول الأسابيع الأخيرة من عام 2025، حيث يترقب الموظفون والطلاب أي إعلان عن عطلات جديدة قبل بداية العام الميلادي المقبل.

لا مزيد من الإجازات في 2025

خلال العام الحالي، كانت إجازة نصر أكتوبر ثم إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير هما آخر الإجازات الرسمية في جدول العطلات الحكومية، وهو ما يعني أن عام 2025 قد وصل إلى نهايته دون أي إجازات رسمية جديدة في شهري نوفمبر أو ديسمبر، لتستكمل الأيام المتبقية من العام بلا عطلات عامة إضافية.
 

بداية 2026 تحمل مفاجأة سارة

على النقيض، فإن العام الجديد 2026 سيبدأ بأخبار مفرحة للعاملين بالدولة، إذ تكشف الأجندة الرسمية عن إجازتين رسميتين في شهر يناير وحده، مما يجعل انطلاقة العام الجديد مختلفة ومليئة بأيام الراحة المنتظرة.
 

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بقاون العمل في هذه الحالة

إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

تأتي أولى الإجازات الرسمية في العام الجديد يوم الأربعاء 7 يناير 2026، احتفالًا بـ عيد الميلاد المجيد، وهي عطلة رسمية معتمدة من الدولة تشمل العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وكذلك الطلاب في المدارس والجامعات.

إجازة عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير

وبعد أيام قليلة من إجازة عيد الميلاد، يحصل المصريون على عطلة جديدة بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، وهي إجازة رسمية تمنحها الحكومة سنويًا تقديرًا لتضحيات رجال الشرطة في حماية الوطن، وتخليدًا لذكرى الثورة التي غيّرت ملامح التاريخ الحديث لمصر.

إجازتان في أول شهر من العام

بهذا الشكل، سيكون شهر يناير المقبل مختلفًا تمامًا عن الأشهر السابقة، حيث سيحظى الموظفون والطلاب بيومين إجازة رسمية خلال الشهر ذاته، أحدهما ديني والآخر وطني، ما يجعل بداية 2026 مريحة نفسيًا ومثالية لبداية عام جديد بطاقة متجددة.

موعد حلول شهر رمضان الكريم

أما على المدى الأبعد، فإن الإجازات لا تتوقف عند يناير فقط، فبحسب التقديرات الفلكية، من المتوقع أن يحل شهر رمضان المبارك الخميس 19 فبراير 2026، أي بعد نحو ستة أسابيع من بداية العام، لتلي ذلك إجازة عيد الفطر المبارك المعتادة التي تمتد لعدة أيام متتالية، ومن المتوقع أن تأتي خلال شهر مارس 2026.

عام جديد مليء بالعطلات

وبذلك يمكن القول إن عام 2026 سيكون عامًا حافلًا بالإجازات الرسمية منذ بدايته، على عكس عام 2025 الذي يختتم أيامه دون عطلات جديدة.

وينتظر المصريون دائمًا هذه الفترات القصيرة من الراحة لتجديد نشاطهم والاستمتاع بأوقاتهم مع الأسرة، خصوصًا بعد عام طويل مليء بالعمل والأحداث المتلاحقة.

جدول الإجازات الرسمية في مصر لعام 2026

وفقًا للتقديرات الفلكية، فإن عام 2026 سيحمل عددًا كبيرًا من الإجازات الطويلة كالتالي : 
- عيد الميلاد المجيد: الثلاثاء 7 يناير 2026 (قد يُرحل إلى الخميس 8 يناير).
- عيد الشرطة وثورة 25 يناير: الأحد 25 يناير (يُتوقع ترحيلها إلى الخميس 29 يناير).
- وقفة عيد الفطر: الأحد 15 مارس 2026.
- عيد الفطر المبارك: من الإثنين 16 إلى الخميس 19 مارس 2026 (عطلة أسبوع كامل تقريبًا).
- شم النسيم: الإثنين 13 أبريل 2026، احتفال اجتماعي لجميع المصريين.
- وقفة عرفات: الأربعاء 27 مايو 2026.
- عيد الأضحى المبارك: من الخميس 28 إلى الأحد 31 مايو 2026، وهي أطول عطلة في العام (5 أيام).
- ثورة 30 يونيو: الثلاثاء 30 يونيو (قد تُرحل إلى الخميس 2 يوليو).
- ثورة 23 يوليو: الخميس 23 يوليو (إجازة وطنية ثابتة).
- المولد النبوي الشريف: الإثنين 27 أغسطس 2026.
- نصر أكتوبر العظيم: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 (يُتوقع ترحيلها إلى الخميس 8 أكتوبر).

 

إجازة رسمية يناير 2026 مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير الإجازات الرسمية إجازة عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير موعد حلول شهر رمضان الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

هدير عبد الرازق

في حالة انهيار.. هدير عبد الرازق داخل "سجن النسا" عقابا على خدش الحياء

بالصور

وهران تحتفي بالفنان منذر رياحنه في حفل تكريمي استثنائي

منذر رياحنة
منذر رياحنة
منذر رياحنة

ما الذي يحدث لجسمك عند إضافة الكركم إلى قهوتك الصباحية؟.. فوائد مذهلة

فوائد دمج الكركم مع فنجان القهوة الصباحي
فوائد دمج الكركم مع فنجان القهوة الصباحي
فوائد دمج الكركم مع فنجان القهوة الصباحي

بعد مأساة شبرا الخيمة.. كيف تتجنب حرائق شاحن الموبايل؟ |نصائح مهمة

طرق لتجنّب حدوث حرائق بسبب شاحن الموبايل
طرق لتجنّب حدوث حرائق بسبب شاحن الموبايل
طرق لتجنّب حدوث حرائق بسبب شاحن الموبايل

الجيش الثالث الميداني يستقبل شيوخ وعواقل السويس وجنوب سيناء تعزيزاً لأواصر الترابط مع المجتمع

قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء
قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء
قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء

فيديو

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المتهمين

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد