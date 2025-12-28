قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشاهد من استعدادات منتخب مصر لمواجهة أنجولا
كنت بعاتبها وهي جثة.. اعترافات صادمة لقاتل زوجته أمام النيابة بسوهاج
عمر الفيشاوي: أبويا وأمي عمرهم ما حسسونا بالفراق أو إنهم منفصلين
تحرك شاحنات قافلة المساعدات رقم 103 تمهيدا لعبورها من مصر إلى غزة
محافظ الغربية يطمئن على 17 عاملاً أصيبوا بالتسمم الغذائي في المحلة
3 قواعد تساعدك على النجاة من عالم الإنترنت.. علي جمعة يوضحها
الدردير يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك قبل مباراة غزل المحلة
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تخشى تداعيات لقاء نتنياهو–ترامب على الأمن
غيابات الزمالك أمام بلدية المحلة اليوم ببطولة كأس مصر
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025
دعاء اليوم 8 رجب .. بـ 4 كلمات يبسط الله عليك ما حظر من رزقك
بخطوات بسيطة.. كيفية استبدال التوكتوك بسيارات كيوت
شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من استعدادات منتخب مصر لمواجهة أنجولا في كأس الأمم الإفريقية.

لقطات من تدريب منتخب مصر 

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"منتخب مصر يبدأ الاستعدادات لمواجهة أنجولا في كأس الأمم الإفريقية".

موعد مباراة منتخب مصر أمام انجولا 

يستعد منتخب مصر لختام مشواره في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، بمواجهة نظيره الأنجولي غدًا الإثنين، على ملعب "أدرار"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة.

ويدخل "الفراعنة" اللقاء وهم في موقف مريح بعد ضمان التأهل وصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين.

ويسعى المدير الفني حسام حسن لتحقيق الفوز الثالث على التوالي، لتعزيز معنويات اللاعبين وإرسال رسالة قوية للمنافسين قبل الأدوار الإقصائية.

في المقابل، يسعى منتخب أنجولا لتحقيق نتيجة إيجابية بعد تواجده في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، لكن الفريق يحتاج إلى معجزة للفوز وانتظار نتائج المباريات الأخرى لضمان التأهل.

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

موعد المباراة: غدًا الإثنين 29 ديسمبر 2025

الملعب: أدرار

التوقيت: الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر.

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 حصريًا ومن المقرر أن تُنقل مباراة مصر وأنجولا عبر قناة beIN Max 1.

