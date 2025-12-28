قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
إسراء أشرف

يستعد منتخب مصر لختام مشواره في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، بمواجهة نظيره الأنجولي غدًا الإثنين، على ملعب "أدرار"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة.

ويدخل "الفراعنة" اللقاء وهم في موقف مريح بعد ضمان التأهل وصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين.

ويسعى المدير الفني حسام حسن لتحقيق الفوز الثالث على التوالي، لتعزيز معنويات اللاعبين وإرسال رسالة قوية للمنافسين قبل الأدوار الإقصائية.

في المقابل، يسعى منتخب أنجولا لتحقيق نتيجة إيجابية بعد تواجده في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، لكن الفريق يحتاج إلى معجزة للفوز وانتظار نتائج المباريات الأخرى لضمان التأهل.

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

موعد المباراة: غدًا الإثنين 29 ديسمبر 2025

الملعب: أدرار

التوقيت: الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر.

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 حصريًا ومن المقرر أن تُنقل مباراة مصر وأنجولا عبر قناة beIN Max 1.

موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا منتخب مصر مصر أنجولا كأس أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية

