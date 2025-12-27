قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس

نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من ( الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ -دمياط - بورسعيد - رفح - العريش)، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة على بعض المناطق  وقد تغزر أحيانا.

وحسب هيئة الأرصاد، فإن الأمطار تمتد خفيفة لمناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى، كما تنشط الرياح على  شمال البلاد لذلك، يجب الابتعاد عن الألواح المعدنية وأعمدة الإنارة، وعدم الوقوف تحت الأشجار.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد غدا الأحد 28 ديسمبر 2025 طقسًا شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا.

وأوضحت الهيئة تكوّن شبورة مائية من الساعة 3 فجرًا وحتى 10 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وحذرت الأرصاد من اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط، تشمل (مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح)، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، ويصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و3.5 أمتار.

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر.

وعن فرص سقوط الأمطار، خلال الطقس غدا، تكون كالتالي:

  • فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 20% على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى
  • أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري
  • أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري
  • أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء
  • أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

أما درجات الحرارة المتوقعة غدا:

  • القاهرة الكبرى: العظمى 20 – الصغرى 11
  • جنوب الوجه البحري: العظمى 19 – الصغرى 10
  • السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: العظمى 19 – الصغرى 10
  • السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: العظمى 19 – الصغرى 11
  • جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 23 – الصغرى 15
  • شمال الصعيد: العظمى 21 – الصغرى 7
  • جنوب الصعيد ومحافظة الوادي الجديد: العظمى 24 – الصغرى 11

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الشبورة، خاصة على الطرق السريعة والزراعية، مع متابعة النشرات الجوية أولًا بأول.

