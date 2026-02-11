ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 متهمين داخل شقة دعارة في المنصورة حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بإدارة مسكن كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المسكن المشار إليه وأمكن ضبطها وبصحبتها (سيدتين ، أحد الأشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية") ، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.