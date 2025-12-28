الربو.. انتبه هذه أعراضه وأسبابه

الربو حالة مرضية تؤدي إلى التهاب مزمن طويل الأمد مزمن في الممرات الهوائية، وهذا الالتهاب يجعل الشعب الهوائية شديدة التفاعل مع بعض المحفزات، مثل حبوب اللقاح، أو ممارسة الرياضة، أو التعرض للهواء البارد.

أثناء نوبات الربو؛ تضيق الممرات الهوائية، وتنتفخ، وتمتلئ بالمخاط، ما يسبب صعوبة التنفس أو يؤدي إلى السعال أو الصفير الصدري.

قد يبدأ الربو في مرحلة الطفولة أو يتطور في سن البلوغ، وفي حال عدم تلقي العلاج المناسب، قد تكون هذه النوبات مهدِّدة للحياة.

تشمل أعراض الربو ما يلي:

-ضيق في التنفس

-صفير أو أزيز في الصدر.

-ضيق أو ألم أو ضغط في الصدر.

-السعال.

قد يكون الربو موجودًا معظم الوقت (ربو مستمر)، أو قد يشعر المريض بحالة جيدة بين النوبات (ربو متقطع).

لا يعرف الخبراء السبب الدقيق للإصابة بالربو، لكن يزداد خطر الإصابة في الحالات التالية:

-المعاناة من الحساسية أو الإكزيما (الاستعداد التحسسي)

-التعرض للسموم أو الأبخرة أو التدخين السلبي أو بقايا الدخان العالقة بعد التدخين، خاصةً في المراحل المبكرة من العمر.

-وجود أحد الوالدين البيولوجيين مصابًا بالحساسية أو الربو.

-التعرض المتكرر لالتهابات الجهاز التنفسي في الطفولة.