الرئيس السيسي: ندعم سيادة العراق وأمنه واستقراره

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة، حيث جدد الرئيس تأكيد دعم مصر الكامل لسيادة العراق وأمنه واستقراره، مشددًا على وقوف مصر إلى جانب الحكومة العراقية في جهودها الرامية إلى تجنيب العراق أي صراعات إقليمية قد تهدد استقراره.

كما أعاد الرئيس التأكيد على الموقف المصري الثابت الرافض والمندد لأي اعتداء على العراق أو على أي دولة عربية، أو المساس بسيادتها وأمنها.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس ورئيس الوزراء العراقي بحثا كذلك سبل تعزيز التنسيق العربي المشترك بما يكفل حماية أمن الدول العربية وصون سيادتها ومواجهة مختلف التحديات.

وفي هذا السياق، استعرض رئيس وزراء العراق الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لاحتواء التوترات الراهنة، معربًا عن تقديره لحرص مصر على مساندة العراق في هذه المرحلة الدقيقة، وللموقف المصري الداعم لأمن واستقرار العراق وسائر الدول العربية.